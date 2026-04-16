Papa León XIV lanza dura acusación: "Unos pocos tiranos están destruyendo el mundo"

El papa León XIV denunció este jueves que el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos y se mantiene en pie gracias a una inmensidad de hermanos y hermanas solidarios, durante un encuentro interreligioso por la paz celebrado en la Catedral de San José de Bamenda, en el noroeste de Camerún.

El pontífice pronunció el discurso en una región que lleva una década sumida en guerra civil, en el marco de su gira apostólica por África que incluye Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

León XIV cargó con dureza contra los "señores de la guerra", a quienes acusó de fingir ignorancia sobre las consecuencias de sus actos: "Fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir. Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar".

También lanzó una advertencia espiritual contra quienes instrumentalizan la fe: "¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso!"

El papa denunció además a quienes saquean los recursos naturales e invierten las ganancias en armas, en lo que describió como "un espiral de desestabilización y muerte sin fin", y calificó esta realidad como "un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar".

Bamenda es la capital de la región Noroeste de Camerún y epicentro del conflicto separatista anglófono que estalló en 2016, cuando protestas de abogados y maestros contra la imposición del francés derivaron en una guerra civil que ha dejado cerca de 6,500 muertos y más de 500,000 desplazados.

Según la ONU, 1,8 de los cuatro millones de habitantes de las regiones anglófonas necesitan ayuda humanitaria, y unos 250,000 niños se ven afectados por el cierre de escuelas a causa del conflicto.

Como gesto de buena voluntad ante la visita papal, los separatistas anglófonos anunciaron un alto el fuego temporal de tres días, y las autoridades camerunesas reabrieron el aeropuerto de Bamenda tras seis años de cierre.

En contraste con la violencia que azota la región, el papa elogió el movimiento interreligioso creado por musulmanes y cristianos en Bamenda: "¡En cuántos lugares de la tierra desearía que sucediera lo mismo! ¡Bienaventurados los que trabajan por la paz!"

El discurso se produce en medio de una escalada de tensiones entre el Vaticano y la Casa Blanca. El pasado domingo, Donald Trump atacó al papa en su red social calificándolo de débil contra el crimen y terrible en política exterior, y llegó a afirmar: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano".

El pontífice respondió desde el avión papal el lunes, al inicio de su viaje a Argelia: No tengo ningún miedo de la administración Trump, y reiteró que seguirá "hablando en voz alta del mensaje del Evangelio".

Este miércoles, Trump publicó un nuevo mensaje pidiendo que alguien le informe al Papa León XIV sobre Irán, extendiendo además sus críticas a la primera ministra italiana Giorgia Meloni por haber defendido al pontífice.

El sumo pontífice, por su parte, cerró su intervención en la catedral con un llamado directo a los fieles y religiosos presentes: "¡Trabajemos juntos por la paz!"