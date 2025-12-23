Vídeos relacionados:

La modelo cubana Juliette Valle parece estar viviendo su propia telenovela de fin de año. Hace solo unos días emocionaba a todos con un video de su reencuentro con sus padres en República Dominicana. Pero la alegría familiar pronto se mezcló con el rumor del momento: Juliette fue captada de la mano con otro hombre durante el mismo viaje, y las redes no hablan de otra cosa.

Las imágenes, compartidas por varias páginas de farándula, muestran a la influencer caminando junto a un acompañante por un resort dominicano, rodeados de luces navideñas. En otra foto, ambos aparecen sentados muy cerca y mirando el teléfono. En cuestión de horas, las fotos se hicieron virales y abrieron el debate: ¿simple amistad o nuevo amor?

El detalle no pasó desapercibido, sobre todo porque llega a pocos días de su salida del pódcast De La Vida, motivada por su ruptura con La Flaca Verónica. Recordemos que Eduardo, su expareja, explicó públicamente que la decisión de apartarla fue por “incomodidad” tras la separación. Pero las redes tienen su propio guion: “Ahora entendemos todo”, “El Flaco hoy no duerme” o “Se regaló un cariño nuevo”, comentaron los usuarios entre risas y emojis de fuego.

Sachy Sánchez también entró al ruedo y dejó un comentario que avivó el fuego: “Yo lo conozco y es tremendo hombre, con unos conceptos increíbles. Le llegó un cariño nuevo a Juliette y ella se lo merece también. Que viva el amor”. En minutos, su mensaje se llenó de corazones y aplausos. Muchos interpretaron sus palabras como una confirmación indirecta de que Juliette ya habría pasado página.

Mientras unos aplauden su nueva etapa —“Cogió el Ferrari y soltó el Twingo”, bromeó un seguidor— otros la critican por lo rápido del cambio. Pero la mayoría coincide en algo: Juliette luce feliz, serena y en paz. Y si hay algo que las redes dejaron claro, es que nadie quiere verla llorar por el pasado.

Por ahora, la influencer no ha confirmado si el misterioso acompañante es su nueva pareja. En su cuenta de Instagram solo ha compartido paisajes del Caribe y frases sobre “nuevos comienzos”. Pero si algo demostró esta semana es que Juliette Valle cerró el año soltando el drama y abrazando la felicidad... literal y con alguien al lado.