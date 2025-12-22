La modelo e influencer cubana Juliette Valle está viviendo uno de los momentos más felices del año. Después de semanas intensas y de titulares por su salida del pódcast De La Vida, la joven, radicada en Miami, viajó a República Dominicana para reencontrarse con sus padres. En Instagram compartió un emotivo video donde se le ve corriendo hacia ellos y fundiéndose en un abrazo lleno de lágrimas, sonrisas y ternura. De fondo suena "You Are the Reason", de Olivia Penalva, y la escena no puede ser más conmovedora.

“Mi mayor satisfacción no es lo que logro, es poder compartirlo con ellos. Ver a mis padres disfrutar, reír y vivir momentos que antes solo soñaban… eso es éxito para mí. Su primer viajecito a RD. La familia siempre es la meta”, escribió Juliette junto al video, que superó las 35 mil reacciones en pocas horas.

Las imágenes, grabadas en el aeropuerto dominicano, muestran a una Juliette sencilla, vestida con ropa cómoda y completamente volcada en el abrazo de sus padres. El momento, tan íntimo y real, se convirtió rápidamente en una celebración compartida por miles de cubanos que viven lejos de los suyos. Muchos se sintieron identificados y dejaron mensajes cargados de emoción y nostalgia.

Entre los comentarios destacaron los de figuras conocidas como Heydy González, que escribió: “Awww mi amor, qué alegría, nada como el abrazo de mami y papi”, y la cantante Srta Dayana, que reaccionó con cariño. Otros seguidores resumieron el sentir general con frases como “la curita para tu corazón” o “el mejor regalo de Navidad”.

El video también refleja una tendencia cada vez más común entre los cubanos emigrados: reunirse con sus familias en terceros países como República Dominicana, donde el encuentro es posible sin regresar a Cuba. Para muchos, esos abrazos significan mucho más que unas vacaciones. Son la forma de sanar distancias, recargar fuerzas y recordar qué es lo verdaderamente importante.

Este reencuentro llega pocos días después de que Juliette rompiera el silencio sobre su salida del pódcast De La Vida. Su expareja y compañera de programa, La Flaca Verónica, tomó la decisión de apartarla del proyecto tras su ruptura sentimental. Lejos del drama, Juliette optó por la calma. “Hoy entiendo que no todo lo que se termina es una pérdida, muchas veces es una lección”, escribió entonces. Y, a juzgar por las imágenes de su abrazo familiar, parece que esa lección le ha traído justo lo que más deseaba: paz y amor del bueno.