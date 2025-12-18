El drama del pódcast De La Vida sigue encendido y, cuando parecía que todo se estaba enfriando, Laurita, pareja de Miguelín, decidió hablar. La joven rompió el silencio con un mensaje en Instagram que muchos interpretaron como una defensa directa a su pareja y una indirecta bien clara para La Flaca Verónica, el responsable de sacar a Juliette Valle del programa.

“El que no conoce a Miguel D puede opinar lo que quiera, pero yo no he conocido mejor jefe, mejor amigo ni mejor pareja en este mundo”, escribió Laurita, dejando claro de qué lado está. Según contó, Miguelín ha tenido que cargar solo con el peso de la polémica. “Ha tratado de proteger a ambas partes y se le ha hecho imposible por la inmadurez, el mal manejo de la relación y la falta de empatía de los involucrados”, añadió, en una frase que incendió las redes.

Su mensaje llega justo un día después de que La Flaca Verónica justificara la salida de Juliette diciendo que “no se sentía cómodo” trabajando con su expareja. Para muchos, las palabras de Laurita fueron una forma de responderle sin nombrarlo, señalando que el conflicto se salió de control por motivos personales y no profesionales.

Captura de Instagram

En medio de todo este revuelo, Miguelín también se pronunció para intentar calmar la situación. El creador del canal Las locuras de Miguelín reconoció que el conflicto fue mal manejado y admitió que se equivocó al priorizar la amistad sobre el profesionalismo. “Me equivoqué en no ponerme fuerte, puse la amistad por encima del trabajo y no tenía que ser así”, escribió en sus redes. Además, advirtió que si no logra resolver las tensiones internas antes del 1 de enero, el pódcast podría cerrarse definitivamente. “Allí tenemos que estar todos o ninguno, y punto”, afirmó, dejando ver que la reconciliación es la única salida.

En otro fragmento, Laurita lamentó la presión que ha caído sobre su pareja y dejó una frase que se volvió viral: “La víctima hoy es nuestro proyecto. Lo lamentable es que no recibe lo mismo”. Con eso, quiso dejar claro que, más allá del drama, el verdadero afectado ha sido el programa que todos construyeron juntos.

Mientras tanto, otros integrantes del pódcast también salieron a dar la cara. La Melliza pidió a los seguidores que bajen el tono y no ataquen: “Caballero, están en su derecho de apoyar a Juliette, pero no ofendan. Ella es nuestra amiga y la queremos mucho”. Por su parte, El Moreno defendió a Miguelín, asegurando que “siempre busca el bien del grupo y no merece tantos ataques”.

Por ahora, Juliette Valle se mantiene en silencio tras su mensaje de paz, y La Flaca Verónica tampoco ha respondido a las palabras de Laurita. Pero una cosa es segura: el drama de De La Vida aún no termina, y con cada historia que se publica, la tensión entre sus protagonistas solo crece.