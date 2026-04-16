Pentágono evita confirmar planes sobre Cuba pero dice estar listo para actuar

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El Pentágono evitó confirmar este jueves la existencia de planes concretos para una posible intervención militar en Cuba, pero aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses están listas para actuar si el presidente Donald Trump lo ordena.

La respuesta del Departamento de Defensa llegó tras la publicación de un reportaje del diario USA Today, que citó a dos fuentes anónimas familiarizadas con las directrices internas para afirmar que el Pentágono estaría afinando planes sobre Cuba a la espera de órdenes directas del presidente.

El Departamento de Guerra respondió a la agencia EFE que "no especularía sobre escenarios hipotéticos" y que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente.

La información circuló inicialmente en el boletín del medio Zeteo bajo el título "¿Cuba es la siguiente?" y se extendió rápidamente por el Capitolio y círculos políticos de Washington.

Las declaraciones del Pentágono se producen en medio de una escalada sostenida de tensiones entre Washington y La Habana, alimentada en parte por la retórica del propio Trump. El pasado lunes, el presidente insinuó en la Casa Blanca: Puede que nos detengamos en Cuba después de que terminemos con esto", en referencia al conflicto con Irán.

Esa frase se suma a una serie de declaraciones que Trump ha hecho en las últimas semanas. El 27 de marzo afirmó en Miami Beach: "Cuba es la siguiente, pero finjan que no lo hubiera dicho". El 16 de marzo había dicho en la Casa Blanca: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba". Y el 30 de marzo predijo desde el Air Force One que Cuba "fracasará dentro de muy poco y estaremos ahí para ayudar a nuestros grandes cubanoamericanos".

Pese a esa retórica, en marzo Trump había descartado explícitamente acciones militares directas contra Cuba, priorizando la presión económica. Expertos como Brian Fonseca, del Jack D. Gordon Institute de la Universidad Internacional de Florida, describieron las discusiones del Pentágono como "señalización" para advertir al régimen, no como una acción inminente.

En el Congreso, legisladores demócratas han reaccionado con alarma. La congresista Nydia Velázquez calificó ayer de "locura" considerar un conflicto en Cuba y urgió la aprobación de su resolución de poderes de guerra. El 26 de marzo, los representantes Gregory W. Meeks y Pramila Jayapal introdujeron el proyecto "Prevent an Unconstitutional War in Cuba" para prohibir el uso de fondos federales en acciones militares contra la isla sin aprobación del Congreso.

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel había advertido el domingo en una entrevista al programa Meet the Press de NBC News que Cuba se defendería "hasta la última gota de sangre": "Si se produjera, hay combate, hay pelea. Nos defenderemos, y si nos toca morir, moriremos, porque como dice nuestro Himno Nacional: 'Morir por la Patria es vivir'".