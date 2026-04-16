Se desploma el valor de una divisa en Cuba

La Moneda Libremente Convertible (MLC) cayó este jueves diez pesos en el mercado informal cubano y se sitúa en 390 pesos cubanos (CUP), según el monitoreo de elTOQUE.

El retroceso se produce un día después de que la misma divisa protagonizara un súbito salto de 15 pesos al alza, tras rebotar con fuerza el miércoles hasta 400 CUP, lo que confirma la volatilidad que ha caracterizado a la MLC en lo que va de año.

La oscilación refleja la inestabilidad que ha caracterizado a esta divisa durante toda la semana: el lunes había bajado a 385 CUP -su nivel más bajo en días recientes- para rebotar con fuerza el miércoles hasta 400 CUP y volver a retroceder este jueves hasta los 390 CUP, un movimiento de ida y vuelta de 25 pesos en apenas 72 horas.

El dólar y el euro, por su parte, se mantienen sin cambios respecto a la jornada anterior: el dólar en 525 CUP y el euro en 590 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

El billete estadounidense había alcanzado un máximo histórico de 525 CUP el pasado domingo, y desde el 2 de abril, cuando cotizaba a 515 CUP, acumula una subida de entre cinco y diez pesos en apenas dos semanas, consolidando una tendencia alcista sostenida frente al peso cubano.

La brecha entre la tasa oficial del Banco Central de Cuba —que mantiene el dólar en el Segmento III entre 480 y 485 CUP— y el mercado informal, donde ronda los 520 CUP, evidencia la profunda desconexión entre la política cambiaria del régimen y la realidad económica cotidiana de los cubanos.

Tasa de cambio hoy 16/04/2026 - 8:26 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 525 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 590 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 390 CUP.

Esa diferencia, de entre el 5% y el 8%, se ha mantenido de forma persistente en las últimas semanas.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) advierte que la aparente estabilidad de los últimos días no responde a una mejora estructural, sino a una desaceleración de la actividad económica en un entorno marcado por la crisis energética y por la caída en la llegadas de turistas, que cayeron un 56% en términos interanuales.

Según el OMFi, "esta menor presión en el mercado refleja una economía con menos capacidad de movimiento y generación de divisas".

El turismo cubano registró en 2025 solo 917 millones de dólares en ingresos y 1,9 millones de visitantes, un 14% menos que en 2024, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), y en febrero de 2026 las llegadas cayeron un 56% en términos interanuales.

De cara al cierre de abril, el escenario más probable que proyecta el OMFi apunta a una nueva depreciación moderada del peso cubano: el dólar podría alcanzar los 533 CUP, el euro los 604 CUP y la MLC rondar los 393 CUP.

Los analistas advierten, sin embargo, alta incertidumbre en esas proyecciones, con rangos de variación amplios: el euro podría oscilar entre 574 y 640 CUP, y el dólar entre 503 y 590 CUP para finales de mes.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 16 de abril:

1 USD = 525 CUP.

5 USD = 2,625 CUP.

10 USD = 5,250 CUP.

20 USD = 10,500 CUP.

50 USD = 26,250 CUP.

100 USD = 52,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 590 CUP.

5 EUR = 2,950 CUP.

10 EUR = 5,900 CUP.

20 EUR = 11,800 CUP.

50 EUR = 29,500 CUP.

100 EUR = 59,000 CUP.

200 EUR = 118,000 CUP.

500 EUR = 295,000 CUP.