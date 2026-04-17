Sentencian a exconcejal cubana de Hialeah por mentir a autoridades federales

Angélica Pacheco Foto © Collage YouTube/Screenshot-Univision

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La cubana Angélica Pacheco, exconcejal de Hialeah, fue condenada este jueves a tres años de libertad condicional tras declararse culpable de mentir a autoridades federales para obtener un préstamo de emergencia durante la pandemia de COVID-19, en un caso que marcó el abrupto fin de su carrera política y la caída de su negocio.

La jueza federal Jacqueline Becerra rechazó la recomendación inicial de una pena más leve y decidió imponer una supervisión más prolongada.

“No me siento cómoda con un año de libertad condicional”, afirmó la jueza durante la audiencia; dejando claro que quería “ver [a Pacheco] recuperarse… y que pague su restitución”.

La exfuncionaria, de 40 años y enfermera registrada, deberá además devolver cerca de 55,000 dólares al gobierno federal, dinero que -según admitió- no fue utilizado conforme a lo establecido.

Un préstamo bajo falsas declaraciones

El caso se centra en un préstamo de aproximadamente 80,000 dólares que Pacheco solicitó a través del Programa de Protección de Nómina (PPP), creado para ayudar a empresas durante la pandemia.

De acuerdo con documentos judiciales -citados por la prensa local- la exconcejal certificó falsamente que su centro de rehabilitación, Florida Life Recovery and Rehabilitation LLC, había destinado 54,946 dólares del préstamo al pago de nómina.

Sin embargo, en realidad "Florida Life no utilizó los fondos del préstamo únicamente en gastos elegibles… sino que gran parte del dinero se gastó en gastos personales no autorizados”, según consta en los cargos.

Pacheco se declaró culpable en enero de este año como parte de un acuerdo con la fiscalía federal que le permitió evitar cargos mucho más graves relacionados con presunto fraude al sistema de salud.

Esas acusaciones iniciales señalaban que su empresa y laboratorios asociados habrían facturado más de 19 millones de dólares a aseguradoras por servicios médicos innecesarios o no prestados, de los cuales llegaron a cobrar unos 4.3 millones.

El Departamento de Justicia retiró esos cargos sin ofrecer una explicación pública, lo que allanó el camino para un acuerdo centrado únicamente en la falsificación de información en la solicitud del préstamo federal.

“Fue devastador para mí y mi familia”

Durante la audiencia de sentencia, Pacheco se mostró visiblemente afectada y reconoció el impacto personal del proceso judicial.

“Fue devastador para mí y mi familia”, dijo entre lágrimas.

“Desearía poder volver atrás en el tiempo y hacer las cosas de manera diferente, pero eso no se puede deshacer. Solo puedo seguir adelante y ser mejor y responsable de ahora en adelante”, añadió.

En declaraciones posteriores, también expresó: “Quiero agradecer a Dios y mi familia y a los abogados que me representaron… tengo mucha gratitud”.

No obstante, evitó profundizar sobre su futuro: “No quiero hacer más comentarios, confío en que todo saldrá bien”.

Caída política tras un ascenso breve

La trayectoria política de Pacheco fue tan rápida como su caída. Había sido elegida concejal en noviembre de 2023 tras varios intentos fallidos previos.

Pero en junio de 2024, tras su arresto y acusación federal, fue suspendida de su cargo por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Posteriormente, el escaño fue ocupado por otro representante tras un proceso interno.

Su condena por delito grave la inhabilita de forma permanente para ejercer cargos públicos.

Aunque evitó la cárcel, el caso deja a Pacheco bajo estricta supervisión judicial.

La jueza estableció que deberá trabajar a tiempo completo, someterse a evaluaciones de salud mental y cumplir con la restitución económica.

También dejó abierta la posibilidad de una terminación anticipada de la libertad condicional si cumple con todas las condiciones durante el primer año.

El proceso judicial que enfrentó pudo haber tenido consecuencias mucho más severas. Sin embargo, el acuerdo alcanzado con la fiscalía redujo el alcance penal del caso, aunque no evitó el impacto personal, profesional y político.

Ahora, su futuro dependerá de su cumplimiento bajo vigilancia y de su capacidad para reconstruir su vida tras un escándalo que la llevó de las urnas a los tribunales federales.