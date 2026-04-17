Detienen a joven bajo efecto de "el químico" tras irrumpir en una casa en La Habana: Así fue el tenso momento

Un joven fue capturado por vecinos en La Habana tras presuntamente irrumpir en una vivienda para robar mientras sus ocupantes se encontraban dentro, en un incidente marcado por la tensión y la violencia.

Un video publicado por el portal Cubanos por el Mundo muestra el momento en que residentes de la zona logran interceptarlo. Según se observa, el individuo, bajo los efectos de “el químico”, fue atrapado entre los escombros de un derrumbe cercano.

Durante la detención, algunos vecinos lo agredieron, en medio de la indignación por el intento de robo. La situación escaló hasta que un agente de la policía, que se encontraba en el área, intervino para evitar que el joven fuera golpeado con mayor gravedad y lo protegió de la ira de los residentes.

El joven, visiblemente intoxicado y con evidentes problemas psicológicos, fue detenido en una escena que, según la citada fuente, "revela dos caras de la crisis que vive Cuba: por un lado, la desesperación de ciudadanos hartos de la inseguridad que recurren a la justicia por mano propia; por otro, un joven convertido en víctima de 'el químico'".

"El químico" es un cannabinoide sintético cuya potencia es entre 50 y 100 veces superior a la de la marihuana, mezclado con fentanilo, formaldehído, benzodiacepinas y anestésicos veterinarios.

Se vende en dosis de papel impregnado por apenas 250 pesos cubanos, menos que un refresco, lo que lo hace accesible incluso para los sectores más empobrecidos de la isla.

El 90% de los usuarios quedan enganchados desde la primera dosis, según fuentes del Ministerio del Interior (MININT).

En 2025, más de 800 personas ingresaron a urgencias solo en La Habana por intoxicaciones con esta droga, y las autoridades reconocieron 46 nuevas fórmulas circulando en las calles.

El fenómeno afecta principalmente a jóvenes de entre 16 y 40 años en barrios marginales, con el 75% concentrado en el rango de 20 a 30 años en municipios como Centro Habana.

La inseguridad ciudadana agrava el cuadro: el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en Cuba en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, con 1,536 robos como delito predominante.

La Habana fue la tercera provincia más afectada, con 398 casos registrados.

La Policía Nacional Revolucionaria enfrenta además una deserción del 20% de sus efectivos, falta de combustible y vehículos, y prioriza la represión política sobre la seguridad ciudadana.

Múltiples denuncias ciudadanas señalan que el régimen de Díaz-Canel no combate la expansión de la droga y responde con penas extremas para consumidores, pero sin programas reales de prevención ni rehabilitación.

Como señala Cubanos por el Mundo, "miles de familias ven cómo sus jóvenes en la isla pasan de ser manifestantes valientes a víctimas de una droga barata que los convierte en 'zombis', incapaces de organizarse, trabajar o protestar".