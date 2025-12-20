La sombra del “químico”: en Cuba circulan 40 variantes de cannabinoides sintéticos

Vídeos relacionados:

Cuba enfrenta un aumento sostenido del consumo y tráfico de cannabinoides sintéticos, con al menos 40 variantes circulando en el país, una realidad que las autoridades reconocen como una amenaza creciente para la salud pública y la seguridad social, especialmente entre los jóvenes.

El fortalecimiento de la labor preventiva con los jóvenes se ha convertido en una prioridad para las autoridades cubanas ante el avance del consumo y tráfico de drogas, un fenómeno que impacta con especial fuerza a la provincia de Holguín, identificada entre las de mayor incidencia a nivel nacional, informó el periódico oficial ¡Ahora!

En la isla circulan actualmente 40 variantes de cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como “químico” o “papelillo” de un total de 245 identificados a nivel mundial, confirmaron funcionarios durante un reciente encuentro en el aeropuerto internacional Frank País García, de la oriental urbe, como parte de la Décima Operación de Prevención y Enfrentamiento a las Drogas.

Estas sustancias, de bajo costo y alta rentabilidad, se han convertido en una de las más perseguidas y consumidas por jóvenes.

Durante la sesión, el fiscal Fernando Sera Plana alertó sobre el cambio en los métodos de introducción y distribución de los cannabinoides sintéticos, que pueden ingresar al país en formas poco convencionales, incluso impregnados en papel.

Precisó que una dosis de apenas 0,01 gramos puede venderse hasta por 300 pesos y que, a diferencia de etapas anteriores, el tráfico se mueve actualmente desde La Habana hacia Holguín.

“De un pedazo de papel del tamaño de un carnet de identidad sacan 300 dosis. Se consumen muy rápido y son de las más baratas y perseguidos por la juventud”, subrayó Sera.

El funcionario recordó que las sanciones por delitos asociados al tráfico de drogas oscilan entre cuatro y 10 años de privación de libertad en los casos básicos, y pueden llegar hasta 30 años, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en circunstancias agravadas, además de otras figuras penales como el cohecho cuando intervienen funcionarios públicos.

Desde el ámbito de la salud, la doctora Yoiset Alcolea Montoya, jefa de Salud Mental del policlínico Julio Grave de Peralta, explicó que el “químico” es una mezcla de sustancias como formol, acetona, marihuana, cocaína, carbamazepina y anestésicos animales, elaborada sin control alguno, con graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales, incluso con riesgo para la vida.

Por su parte Carmen Gertrudys Bejerano Tamayo, directora provincial de Justicia y coordinadora del subgrupo de prevención y enfrentamiento a las drogas, explicó que tales encuentros buscan reforzar estrategias educativas, fortalecer alianzas interinstitucionales y fomentar una cultura de rechazo al consumo.

Señaló que Cuba trabaja además en la modificación de normas penales y en el perfeccionamiento de las estructuras encargadas del enfrentamiento al fenómeno.

Bejerano detalló que los subgrupos provinciales, creados el año anterior y presididos por los vicegobernadores, integran a instituciones como la Aduana, Salud Pública, Educación, Trabajo, Turismo, Comercio, Fiscalía, Tribunales y órganos especializados del Ministerio del Interior, con el objetivo de alcanzar una política de “tolerancia cero”.

Las autoridades insistieron en el papel de la familia y la comunidad en la prevención, así como en la denuncia de los hechos de tráfico y consumo.

Mientras, la Aduana de Holguín reportó varias detecciones durante el año, principalmente relacionadas con cigarros electrónicos y medicamentos controlados, en un contexto marcado por el avance de nuevas drogas sintéticas en el país.

Semanas atrás, autoridades del Ministerio del Interior (Minint) atribuyeron al mercado estadounidense el origen del “químico” que circula en Cuba y sostuvieron que, pese a nuevas capacidades de detección, persisten vulnerabilidades que alimentan el tráfico y el consumo en el país.

De 2024 hasta inicios de diciembre de 2025 se han impedido 72 operaciones vinculadas a marihuana, cocaína, metanfetamina y cannabinoides sintéticos, procedentes de 11 orígenes distintos, puntualizó el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del órgano de Enfrentamiento Especializado Antidrogas del Minint.

Durante una conferencia de prensa efectuada en La Habana el 4 de diciembre, las autoridades rechazaron cualquier relación con el narcotráfico, con lo cual buscaron contener el impacto político de las explosivas revelaciones del exjefe de Inteligencia de Nicolás Maduro, Hugo “El Pollo” Carvajal, quien vinculó directamente a La Habana con la estrategia del Cártel de los Soles.

La narrativa oficial sostiene que Cuba mantiene una política de “tolerancia cero” frente a la producción, tenencia y tráfico de drogas, aunque las propias autoridades reconocen que el escenario se ha complejizado y que el impacto del “químico” continúa creciendo dentro del territorio nacional.

En consecuencia, las autoridades han intensificado los operativos policiales y endurecido las penas para combatir el tráfico de drogas sintéticas.

Se han implementado acciones como el fortalecimiento de la detección de nuevas drogas psicoactivas, la cooperación internacional en materia antidrogas y el uso de técnicas caninas.

Además, se han aumentado las condenas penales para quienes posean o distribuyan estas sustancias, reflejando un enfoque más punitivo en su estrategia.