Renuncia director interino del ICE en plena polémica por aumento de muertes de migrantes

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Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), anunció este jueves su renuncia efectiva a finales de mayo, en medio de una tormenta de críticas por el aumento sin precedentes de muertes bajo custodia migratoria y el impacto de operativos letales que costaron la vida a dos ciudadanos estadounidenses.

Lyons comunicó su decisión en una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en la que describió como un "tremendo honor" haber dirigido la agencia, pero explicó que razones familiares lo llevan a dar el paso.

"Mis hijos están llegando a un momento crucial en sus vidas, y mi esposa y yo queremos pasar todo el tiempo posible con ellos. Esta no ha sido una decisión fácil, pero creo que es la correcta para mí y mi familia en este momento", escribió Lyons en la carta, revisada por The New York Times.

Lyons, quien se incorporó a ICE en 2007 como agente en Dallas y también sirvió en la Fuerza Aérea y como oficial de policía, pasará al sector privado tras dejar el cargo.

Trump lo había nombrado director interino en marzo de 2025, después de que Caleb Vitello fuera reasignado del puesto.

Su salida sacude el liderazgo de una agencia con más de 27,400 empleados en uno de sus momentos más controvertidos.

Un estudio publicado este jueves en la revista médica JAMA reveló que la tasa de mortalidad en los centros de detención de ICE alcanzó 88.9 muertes por cada 100,000 detenidos durante el año fiscal 2026, el nivel más alto en 22 años, superando incluso el pico registrado durante la pandemia de COVID-19, que fue de 75.6 por cada 100,000 en 2020.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025, al menos 47 personas han muerto bajo custodia de ICE, con 16 fallecidos solo en los primeros meses de 2026.

La población diaria de detenidos alcanzó un récord histórico de más de 73,400 personas, agravado por el hacinamiento en 24 almacenes comerciales reconvertidos en centros de detención.

Casi el 49% de las muertes figuraban como "indeterminadas o no clasificadas", según el mismo estudio, lo que dificulta la rendición de cuentas.

Las doctoras Michele Heisler y Katherine R. Peeler publicaron un editorial en JAMA señalando "fallas de larga data" agravadas por políticas que aumentaron los arrestos hasta niveles históricos, "debilitaron los mecanismos de supervisión y empeoraron las condiciones de reclusión".

Peeler advirtió a NBC News que la tasa de muertes se ha disparado en el último año y medio y que "lamentablemente apenas estamos a mediados de abril de este año".

El escándalo más grave que marcó el mandato de Lyons fue el tiroteo mortal de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

Renée Nicole Good, de 37 años y madre de tres hijos, fue abatida el 7 de enero por el agente Jonathan Ross durante la Operación Metro Surge.

El 24 de enero, Alex Jeffrey Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años que trabajaba para el Departamento de Asuntos de Veteranos, fue baleado por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Ambos casos desataron protestas masivas y llamados a reformas. En una tensa audiencia del Congreso en febrero, Lyons respondió a sus críticos con una advertencia directa: "Que nadie piense que puede intimidarnos. Fracasarán."

A pesar de las controversias, figuras clave de la administración Trump cerraron filas en torno a Lyons.

El zar fronterizo Tom Homan destacó que bajo su liderazgo "ICE logró un número récord de deportaciones en el primer año de esta administración, a pesar de desafíos sin precedentes".

El asesor Stephen Miller lo calificó de "patriota excepcional y un líder dedicado que ha estado en el centro de los esfuerzos históricos del presidente Trump para asegurar nuestra patria".

La renuncia de Lyons se produce apenas semanas después de que Mullin asumiera como secretario de Seguridad Nacional, tras la destitución de Kristi Noem.

Mullin tendrá ahora la tarea de encontrar un sucesor para la agencia mientras el FBI investiga la muerte del cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, fallecido el 3 de enero en el centro Camp East Montana en Fort Bliss, Texas, cuya autopsia clasificó como homicidio por asfixia.