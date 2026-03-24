Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. en medio del caos en el DHS

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El ex senador republicano Markwayne Mullin asumió este martes como secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un momento marcado por la crisis interna del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y crecientes tensiones en torno a la política migratoria.

La agencia EFE informó que Mullin juró el cargo en la Casa Blanca, en una ceremonia encabezada por el presidente Donald Trump, tras haber sido confirmado por el Senado un día antes con 54 votos a favor y 45 en contra.

Su llegada se produce en un contexto especialmente delicado: el DHS permanece sin financiamiento desde el pasado 14 de febrero, lo que ha provocado escasez de personal, largas filas en aeropuertos y miles de empleados federales trabajando sin salario durante más de un mes.

“El trabajo es proteger a todos por igual”, afirmó Mullin tras asumir el cargo, subrayando que no hará distinciones políticas en su gestión, según recogió EFE.

Crisis en aeropuertos y presión sobre el sistema migratorio

El deterioro operativo del DHS ya tiene consecuencias visibles. El ausentismo en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha superado el 11% a nivel nacional, con picos de hasta el 40% en aeropuertos clave, generando demoras de varias horas.

Ante esta situación, la administración Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en al menos 14 aeropuertos para cubrir funciones básicas, en una medida que ha sido fuertemente criticada por organizaciones civiles y figuras políticas.

Aunque las operaciones migratorias no se han detenido —gracias a fondos aprobados previamente—, el cierre ha dejado en evidencia la fragilidad del sistema y ha incrementado la presión sobre agencias clave como ICE y la Patrulla Fronteriza.

Un relevo en medio de polémicas

Mullin sustituye a Kristi Noem, quien fue cesada a inicios de marzo tras una gestión marcada por una política migratoria dura y controversias, incluyendo redadas masivas en Minneapolis que terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Noem fue posteriormente designada como enviada especial para la iniciativa “Shield of the Americas”, centrada en la cooperación regional contra el narcotráfico y la migración irregular.

El nuevo secretario hereda así un departamento golpeado tanto por la crisis presupuestaria como por el desgaste político.

Un perfil cercano a Trump y bajo escrutinio

Aliado cercano del presidente, Mullin deja atrás trece años en el Congreso, donde fue considerado un negociador clave dentro del Partido Republicano.

Sin embargo, su confirmación no estuvo exenta de controversias. Durante su audiencia, enfrentó críticas por su temperamento y por declaraciones pasadas, así como cuestionamientos sobre su manejo de incidentes recientes relacionados con operativos federales.

Aun así, algunos demócratas respaldaron su nombramiento, argumentando que podría desempeñar un papel independiente dentro de la administración.

Mullin ha prometido marcar un cambio de tono respecto a su predecesora y reducir la exposición mediática del DHS. “Mi objetivo en seis meses es que no estemos en la noticia principal todos los días”, afirmó durante su proceso de confirmación.

Incertidumbre para miles de trabajadores… y migrantes

Mientras las negociaciones en el Congreso siguen estancadas, más de 250,000 empleados del DHS continúan trabajando sin recibir salario, lo que añade una dimensión humana a la crisis institucional.

Para miles de migrantes —incluidos cubanos dentro y fuera de Estados Unidos—, el cambio de liderazgo llega en un momento de incertidumbre, con políticas migratorias en revisión y un sistema sometido a tensiones políticas y operativas sin precedentes.

El rumbo que tome Mullin en las próximas semanas podría definir no solo el futuro del DHS, sino también el impacto directo en comunidades migrantes que siguen de cerca cada decisión desde dentro y fuera del país.