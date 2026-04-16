FBI investiga muerte de cubano bajo custodia de ICE tras dudas sobre lo ocurrido

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El FBI investiga la muerte de Geraldo Lunas Campos, un ciudadano cubano de 55 años fallecido el 3 de enero bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, según confirmó este jueves el director interino de la agencia ante el Congreso.

De acuerdo con información de Newsweek, Todd Lyons hizo la revelación durante una audiencia presupuestaria de la Cámara de Representantes sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). "Una vez que recibimos esa información, procedimos a remitir el caso, que ahora está en manos del FBI", declaró Lyons, añadiendo que no podía hablar sobre investigaciones en curso.

Lunas Campos murió en el centro de detención Camp East Montana, ubicado en la base militar Fort Bliss, en El Paso, Texas. La Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso dictaminó su muerte como homicidio por asfixia causada por compresión del cuello y torso.

Esa conclusión contradice directamente la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sostuvo que el detenido había intentado quitarse la vida y que los agentes actuaron con rapidez para brindarle atención médica de emergencia.

Testigos declararon a la agencia Associated Press que Lunas Campos, ya esposado, fue inmovilizado en el suelo por al menos cinco guardias, uno de los cuales lo estranguló con el brazo alrededor del cuello. Según esos testimonios, el detenido suplicó "no puedo respirar" antes de perder la conciencia. El ICE describió el incidente como un "uso espontáneo de fuerza" para prevenir autolesiones.

La representante demócrata por Texas Veronica Escobar fue quien interrogó a Lyons sobre el estado de la investigación durante la audiencia. Escobar expresó además su intención de hablar más a fondo con el director interino sobre las presuntas mentiras del personal del centro de detención acerca de las circunstancias de la muerte.

Lunas Campos había llegado a Estados Unidos en 1996 como parte de una oleada de balseros cubanos y vivió más de dos décadas en Rochester, Nueva York, donde era padre de cuatro hijos. Fue arrestado por ICE el 14 de julio de 2025 y trasladado a Camp East Montana el 6 de septiembre de ese año. Tenía una orden de deportación desde 2005 que nunca se ejecutó por falta de documentos de viaje del gobierno cubano.

Su muerte fue una de tres registradas en Camp East Montana en apenas 44 días, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, lo que desató protestas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y otras organizaciones que exigieron el cierre inmediato del centro. Un juez federal llegó a frenar las deportaciones de testigos que presenciaron su muerte, y la familia presentó una demanda judicial exigiendo rendición de cuentas.

El caso se enmarca en un contexto de alarma creciente por las condiciones en los centros de detención migratoria. Al 15 de abril de 2026 se contabilizaban ya 16 muertes de inmigrantes bajo custodia del ICE en lo que va del año, frente a 33 en todo 2025 —el año más letal en más de dos décadas— y 11 en 2024. Camp East Montana, el mayor centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos con capacidad para 5,000 personas, ha sido descrito por activistas como un "agujero negro" por denuncias de golpizas, negación de atención médica y condiciones sanitarias deplorables.