Diez mil pesos cubanos para entrar a la piscina de un hotel en La Habana: casi cinco veces el salario mínimo

Una cubana identificada como Leuryz Garcia publicó un video en Facebook mostrando su experiencia de pasadía en la Terraza Miravana, del hotel Iberostar Parque Central de La Habana, donde el cover de entrada a la piscina cuesta 10,000 pesos cubanos, de los cuales 7,000 son consumibles en alimentos y bebidas.
"El mejor pasadía que tiene La Habana ahora mismo es este hotel y no pienso discutirlo con nadie", afirmó la autora en el video, que describe la piscina ubicada en el piso superior del hotel como "súper limpia, un lugar muy familiar y muy tranquilo".
La Terraza Miravana abre a las diez de la mañana y cierra a las seis de la tarde.
El pago puede realizarse en tarjeta o en moneda nacional, y la autora señala que, administrándose bien, los 7,000 CUP de consumo son suficientes: "Hasta ahora todo lo que habíamos pedido y aún me quedaron 1,800 pesos del cover".
Garcia destacó especialmente la oferta gastronómica: "Las pizzas se robaron el show. Hacía rato que no me comía unas tan ricas. Tienen una calidad, cantidad, precio muy justa".
También recomendó la sangría y advirtió que el agua de la piscina está fría esta temporada.
Sin embargo, el precio del cover pone en evidencia la brutal brecha económica que vive Cuba.
Los 10,000 CUP equivalen a unos 19 dólares al tipo de cambio informal vigente en abril de 2026, fijado en 525 pesos por dólar.
Pero en términos del poder adquisitivo real de los cubanos, la cifra resulta demoledora.
El salario medio estatal en Cuba rondaba los 6,830 pesos cubanos en noviembre de 2025, mientras que el salario mínimo se mantiene en 2,100 pesos mensuales.
Esto significa que una sola entrada a la piscina del Iberostar Parque Central cuesta entre 1.5 y casi cinco veces lo que un trabajador cubano gana en un mes.
Economistas independientes estiman que el costo de vida real en Cuba supera los 50,000 pesos mensuales por persona, incluyendo alimentación, transporte y servicios básicos, lo que sitúa este tipo de pasadía como un lujo absolutamente fuera del alcance de la mayoría de la población.
El fenómeno no es nuevo ni aislado. En 2023, el propio Iberostar Parque Central ofrecía noches en moneda nacional a precios de hasta 33,000 CUP, equivalentes a más de diez veces el salario mínimo mensual.
El Hotel Palma Real de tres estrellas en Varadero cobraba 16,500 CUP por noche en 2025.
Y hoteles de GAESA como el Palacio de los Corredores han sido denunciados por no aceptar pesos cubanos ni tarjetas en moneda libremente convertible, exigiendo solo divisas extranjeras.
La tendencia refleja una dualidad cada vez más marcada en el turismo cubano: instalaciones que nominalmente aceptan pesos cubanos, pero a precios que la inmensa mayoría de los cubanos no puede pagar, mientras el peso continúa su devaluación acelerada frente al dólar, que pasó de 24 pesos en 2021 a 525 en abril de 2026.
"Terraza Miravana es un lugar que no puedes dejar de visitar", concluye Garcia en su video, aunque esa recomendación solo está al alcance de quienes tienen ingresos muy por encima del salario estatal promedio.
Preguntas frecuentes sobre los altos costos de vida y turismo en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto cuesta pasar un día en la piscina del hotel Iberostar Parque Central en La Habana?
El costo de entrada a la piscina es de 10,000 pesos cubanos, de los cuales 7,000 son consumibles en alimentos y bebidas. Esto representa un lujo inalcanzable para la mayoría de los cubanos, dado que equivale a entre 1.5 y casi cinco veces el salario mínimo mensual en el país.
¿Cuál es la situación económica actual en Cuba respecto al salario y el costo de vida?
En Cuba, el salario medio estatal se ubica en torno a los 6,830 pesos cubanos, mientras que el salario mínimo permanece congelado en 2,100 pesos desde 2021. Economistas independientes estiman que el costo de vida real supera los 50,000 pesos mensuales, lo que hace que la mayoría de los cubanos no puedan costear necesidades básicas sin ayuda externa.
¿Por qué es tan caro el turismo interno para los cubanos en su propio país?
Los precios en instalaciones turísticas están fuera del alcance de la mayoría de los cubanos debido a la devaluación del peso frente al dólar y la inflación galopante. Esto ha creado una dualidad en el turismo: instalaciones que aceptan pesos cubanos, pero a precios que la mayoría no puede pagar, mientras el peso sigue devaluándose rápidamente.
¿Cómo afecta la crisis económica a la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis económica en Cuba se traduce en precios desmesurados para productos básicos y servicios, haciendo que muchos cubanos dependan de remesas o ayudas externas para sobrevivir. Los ingresos en pesos cubanos son insuficientes para cubrir una canasta básica, lo que genera una dependencia creciente del mercado informal y de las divisas extranjeras.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.