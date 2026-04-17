Diez mil pesos cubanos para entrar a la piscina de un hotel en La Habana: casi cinco veces el salario mínimo

¿Pagarías 10 mil pesos por un pasadía en un hotel de La Habana?

Una cubana identificada como Leuryz Garcia publicó un video en Facebook mostrando su experiencia de pasadía en la Terraza Miravana, del hotel Iberostar Parque Central de La Habana, donde el cover de entrada a la piscina cuesta 10,000 pesos cubanos, de los cuales 7,000 son consumibles en alimentos y bebidas.

"El mejor pasadía que tiene La Habana ahora mismo es este hotel y no pienso discutirlo con nadie", afirmó la autora en el video, que describe la piscina ubicada en el piso superior del hotel como "súper limpia, un lugar muy familiar y muy tranquilo".

La Terraza Miravana abre a las diez de la mañana y cierra a las seis de la tarde.

El pago puede realizarse en tarjeta o en moneda nacional, y la autora señala que, administrándose bien, los 7,000 CUP de consumo son suficientes: "Hasta ahora todo lo que habíamos pedido y aún me quedaron 1,800 pesos del cover".

Garcia destacó especialmente la oferta gastronómica: "Las pizzas se robaron el show. Hacía rato que no me comía unas tan ricas. Tienen una calidad, cantidad, precio muy justa".

También recomendó la sangría y advirtió que el agua de la piscina está fría esta temporada.

Sin embargo, el precio del cover pone en evidencia la brutal brecha económica que vive Cuba.

Los 10,000 CUP equivalen a unos 19 dólares al tipo de cambio informal vigente en abril de 2026, fijado en 525 pesos por dólar.

Pero en términos del poder adquisitivo real de los cubanos, la cifra resulta demoledora.

El salario medio estatal en Cuba rondaba los 6,830 pesos cubanos en noviembre de 2025, mientras que el salario mínimo se mantiene en 2,100 pesos mensuales.

Esto significa que una sola entrada a la piscina del Iberostar Parque Central cuesta entre 1.5 y casi cinco veces lo que un trabajador cubano gana en un mes.

Economistas independientes estiman que el costo de vida real en Cuba supera los 50,000 pesos mensuales por persona, incluyendo alimentación, transporte y servicios básicos, lo que sitúa este tipo de pasadía como un lujo absolutamente fuera del alcance de la mayoría de la población.

El fenómeno no es nuevo ni aislado. En 2023, el propio Iberostar Parque Central ofrecía noches en moneda nacional a precios de hasta 33,000 CUP, equivalentes a más de diez veces el salario mínimo mensual.

El Hotel Palma Real de tres estrellas en Varadero cobraba 16,500 CUP por noche en 2025.

Y hoteles de GAESA como el Palacio de los Corredores han sido denunciados por no aceptar pesos cubanos ni tarjetas en moneda libremente convertible, exigiendo solo divisas extranjeras.

La tendencia refleja una dualidad cada vez más marcada en el turismo cubano: instalaciones que nominalmente aceptan pesos cubanos, pero a precios que la inmensa mayoría de los cubanos no puede pagar, mientras el peso continúa su devaluación acelerada frente al dólar, que pasó de 24 pesos en 2021 a 525 en abril de 2026.

"Terraza Miravana es un lugar que no puedes dejar de visitar", concluye Garcia en su video, aunque esa recomendación solo está al alcance de quienes tienen ingresos muy por encima del salario estatal promedio.