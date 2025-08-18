“Olvídate del peso cubano”: Denuncian que en hoteles de GAESA solo aceptan dólares

“Olvídate del peso cubano”, dijo la creadora de contenidos cubana Yarelys (@yarelys_hd) quien denunció en redes sociales que en varias cafeterías y restaurantes de hoteles administrados por el Grupo Gaviota, de GAESA, ya no se permiten pagos en moneda nacional, sino únicamente en dólares estadounidenses o tarjetas internacionales.

En un video publicado en Instagram, Yarelys explicó que solía visitar con frecuencia estos espacios, donde hasta hace poco era posible pagar en CUP. Sin embargo, en una de sus recientes visitas descubrió, “de casualidad”, que el peso cubano había quedado totalmente fuera de circulación en estos establecimientos.

“Esta vez sí te pido compartir. Me decepcionó muchísimo enterarme así… Nos limitan tanto en nuestro propio país, que uno se siente excluido”, lamentó.

Las palabras de Yarelys despertaron una avalancha de testimonios en redes sociales. Varios cubanos afirmaron que medidas similares ya se aplican en hoteles como el Royalton Paseo del Prado, o el Parque Central, todos bajo el control de GAESA.

Los comentarios coinciden en que desde hace semanas se restringieron los pagos y solo se aceptan dólares en efectivo o tarjetas internacionales, lo que deja a la mayoría de los cubanos sin acceso a servicios de hostelería y turismo.

Otros clientes denunciaron que incluso ofertas como los “pasa días” en piscinas de hoteles, que hasta ahora se cobraban en pesos cubanos, podrían pasar pronto a pagarse únicamente en dólares.

La medida, advirtieron, dejaría sin alternativas de ocio a miles de personas que encontraban en estas actividades una opción relativamente accesible dentro de la crisis actual. “Es muy triste e injusto”, escribieron algunos usuarios.

Más allá de la forma de pago, varios clientes se quejaron de los altos precios y la baja calidad del servicio. En el Hotel Palacio de los Corredores, por ejemplo, un trago cuesta casi 5 dólares y fue servido en un vaso pequeño con ingredientes de mala calidad.

“Los hoteles están vacíos, los precios son exagerados y la atención se deteriora, pero lo más grave es que expulsan al cubano común al no aceptar su moneda”, criticaron en redes.

Algunos señalaron que en ocasiones los hoteles accedían a cobrar en dólares en efectivo, pero con la condición de entregar la cifra exacta, lo que expone la informalidad con la que se manejan estas disposiciones y las dificultades prácticas que genera para los clientes.

El peso cubano, al parecer, ha quedado nuevamente excluido de espacios turísticos y comerciales estratégicos. Este fenómeno no solo afecta al consumo de ocio, sino que también agrava la desigualdad social, pues quienes no tienen acceso a divisas quedan automáticamente marginados.

El peso cubano pierde valor a ritmo acelerado

Golpeado por la inflación, la escasez y una economía cada vez más dolarizada, el CUP está extremadamente devaluado y el pueblo de Cuba es cada día más pobre.

La semana pasada el dólar alcanzó los 400 CUP y el euro los 450 CUP, en el mercado negro de divisas, cifras récord que confirman el deterioro de la moneda nacional. Por su parte, la Moneda Libremente Convertible (MLC) tiene una cotización de apenas 200 CUP, y cada vez se usa menos por la reconversión de tiendas estatales a ventas en dólares.

La situación refleja una dolarización creciente en Cuba, mientras los precios de alimentos y servicios esenciales siguen subiendo. Los trabajadores cubanos sobreviven bajo un régimen que diseña su economía para salarios de otro mundo.