Estados Unidos sanciona a hijos de Ortega y Murillo por control corrupto del sector aurífero nicaragüense

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves sanciones a dos hijos del dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, junto a otras cinco personas y siete empresas vinculadas al sector aurífero de Nicaragua, por facilitar el control corrupto de la dictadura sobre esa industria y la confiscación de propiedades de ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con la nota publicada por la Embajada de EE.UU. en Managua, los dos hijos sancionados son Maurice Facundo Ortega Murillo, delegado presidencial para el deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, despacho controlado por su madre Rosario Murillo.

Entre los individuos también designados figura Santiago Hernán Bermúdez Tapia, viceministro de Energía y Minas de Nicaragua, cuyo ministerio participó directamente en la expropiación de activos de una empresa con capital estadounidense.

Las siete empresas sancionadas incluyen Brother Metal S.A., Grupo Minero Xiloa S.A. (GRUMIXSA), Thomas Metal S.A., Santa Rita Mining Co. y Exportadora de Metales S.A., entre otras entidades que el Tesoro identifica como parte de una red de empresas ficticias e intermediarios diseñada para generar divisas para el régimen.

El detonante directo de la medida fue la confiscación forzosa, en septiembre de 2025, de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A., empresa con inversión estadounidense y británica de aproximadamente 80 millones de dólares que operaba la concesión minera "La Guadalupana". Según fuentes oficiales, agentes del régimen irrumpieron en las instalaciones, expulsaron al personal de seguridad y tomaron el control de la operación de manera ilegal.

El gobierno de Estados Unidos había advertido previamente que impondría sanciones a toda la industria aurífera nicaragüense si el régimen no revertía el despojo. El Tesoro dejó claro que no permitirá la confiscación ilícita de activos de ciudadanos y empresas estadounidenses.