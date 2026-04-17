Estados Unidos sanciona a hijos de Ortega y Murillo por control corrupto del sector aurífero nicaragüense

Vídeos relacionados:
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves sanciones a dos hijos del dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, junto a otras cinco personas y siete empresas vinculadas al sector aurífero de Nicaragua, por facilitar el control corrupto de la dictadura sobre esa industria y la confiscación de propiedades de ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con la nota publicada por la Embajada de EE.UU. en Managua, los dos hijos sancionados son Maurice Facundo Ortega Murillo, delegado presidencial para el deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, despacho controlado por su madre Rosario Murillo.
Entre los individuos también designados figura Santiago Hernán Bermúdez Tapia, viceministro de Energía y Minas de Nicaragua, cuyo ministerio participó directamente en la expropiación de activos de una empresa con capital estadounidense.
Las siete empresas sancionadas incluyen Brother Metal S.A., Grupo Minero Xiloa S.A. (GRUMIXSA), Thomas Metal S.A., Santa Rita Mining Co. y Exportadora de Metales S.A., entre otras entidades que el Tesoro identifica como parte de una red de empresas ficticias e intermediarios diseñada para generar divisas para el régimen.
El detonante directo de la medida fue la confiscación forzosa, en septiembre de 2025, de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A., empresa con inversión estadounidense y británica de aproximadamente 80 millones de dólares que operaba la concesión minera "La Guadalupana". Según fuentes oficiales, agentes del régimen irrumpieron en las instalaciones, expulsaron al personal de seguridad y tomaron el control de la operación de manera ilegal.
El gobierno de Estados Unidos había advertido previamente que impondría sanciones a toda la industria aurífera nicaragüense si el régimen no revertía el despojo. El Tesoro dejó claro que no permitirá la confiscación ilícita de activos de ciudadanos y empresas estadounidenses.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. al régimen de Ortega-Murillo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos impuso sanciones a los hijos de Ortega y Murillo?
Estados Unidos sancionó a los hijos de Ortega y Murillo por facilitar el control corrupto del régimen sobre el sector aurífero de Nicaragua, además de la confiscación de propiedades de ciudadanos estadounidenses. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para presionar al gobierno nicaragüense y poner fin a sus prácticas autoritarias y corruptas.
¿Quiénes fueron los otros individuos y entidades sancionados por EE.UU.?
Además de los hijos de Ortega y Murillo, fueron sancionadas otras cinco personas, incluyendo a Santiago Hernán Bermúdez Tapia, viceministro de Energía y Minas de Nicaragua. También se sancionaron siete empresas del sector aurífero, como Brother Metal S.A. y Grupo Minero Xiloa S.A., por ser parte de una red que genera divisas para el régimen.
¿Qué provocó la reacción del Departamento del Tesoro de EE.UU.?
El detonante fue la confiscación forzosa de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A. en septiembre de 2025, una empresa con inversión estadounidense y británica. Esta acción se realizó de manera ilegal y sin justificación, lo que motivó la respuesta de EE.UU. como una forma de proteger los intereses de sus ciudadanos y empresas en el extranjero.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.