Estado Unidos espera que María Corina Machado pueda participar libremente en las elecciones venezolanas

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El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó este jueves que Washington ha transmitido claramente al gobierno interino venezolano que espera que la líder opositora María Corina Machado pueda regresar al país y participar libremente en las próximas elecciones.

Las declaraciones las realizó Michael Kozak, funcionario senior del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, durante una audiencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense.

Kozak fue interrogado directamente por la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, presidenta del subcomité, quien le preguntó si Estados Unidos ha exigido al gobierno de Delcy Rodríguez que no toque a Machado ni a ningún otro dirigente opositor.

"Sí, creo que eso les ha quedado muy claro. Esperamos que María Corina Machado pueda regresar y participar libremente en una elección", respondió Kozak ante el Congreso.

El funcionario también reconoció que la Ley de Amnistía aprobada por el gobierno interino venezolano sigue siendo insuficiente.

"Hay algunos políticos de la oposición que todavía no pueden regresar y participar. Queremos que puedan hacerlo", señaló.

Kozak exigió además la depuración del Registro Electoral venezolano, al que calificó de completamente sesgado y desactualizado, y reclamó la reforma del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos integrantes fueron designados por Maduro y en quienes, según sus palabras, "nadie confía".

Las declaraciones se producen en un contexto de transición política en Venezuela que arrancó el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante la llamada "Operación Resolución Absoluta".

Desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada, juramentada por el Tribunal Supremo de Justicia bajo la figura de "ausencia forzosa".

Estados Unidos reconoció formalmente a Rodríguez como jefa de Estado interina en marzo de 2026 y reabrió su embajada en Caracas el 14 de ese mes.

El secretario de Estado Marco Rubio trazó un plan de tres etapas para Venezuela: estabilización, recuperación y transición democrática con elecciones libres antes de finales de 2026.

Kozak confirmó este jueves que la primera fase se considera exitosa, pero subrayó que aún quedan condiciones fundamentales por cumplir antes de que pueda celebrarse un proceso electoral creíble.

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y principal referente de la oposición democrática venezolana, se encuentra fuera del país realizando una gira internacional.

El pasado lunes fue recibida por el presidente francés Emmanuel Macron en París.

Este viernes recibirá la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid, y el sábado está prevista una concentración masiva de la diáspora venezolana en la Puerta del Sol.

La líder opositora ha declarado que su regreso a Venezuela es inminente y que "se acerca el día".

Sin embargo, la represión contra figuras opositoras no ha cesado.

Este mismo jueves, el exlegislador venezolano Alexis José Paparoni fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba regresar al país, un hecho que ilustra los riesgos que aún enfrentan quienes se oponen al aparato chavista que sigue controlando instituciones clave.

Kozak también informó que el régimen liberó a cincuenta presos políticos adicionales en las horas previas a la audiencia, aunque Washington considera que estas medidas son insuficientes para garantizar unas elecciones verdaderamente libres y competitivas.