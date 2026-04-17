Cuba vuelve a respaldar a Irán en la ONU y denuncia amenazas militares de EEUU contra la Isla

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este jueves en X la condena de Cuba, expresada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a lo que calificó como "la agresión de EEUU e Israel contra la República Islámica de Irán", reafirmando el respaldo del régimen cubano a Teherán ante el pleno del organismo multilateral.

La sesión se celebró en el marco del debate sobre el Estrecho de Ormuz, convocada tras el veto de China y Rusia en el Consejo de Seguridad, y reunió a delegaciones de todo el mundo en la sede de la ONU en Nueva York.

Rodríguez Parrilla calificó los ataques contra Irán como una violación de la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, y abogó porque "prevalezcan el diálogo, el principio de buena vecindad y las relaciones de paz, amistad y cooperación entre Irán y los Estados Árabes, basadas en el pleno respeto de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de todas las partes".

El canciller cubano aprovechó también el foro internacional para denunciar a Washington en otro frente: "Denunciamos también la postura agresiva de EEUU en nuestro hemisferio, violando la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y su amenaza de agredir militarmente a Cuba; mientras busca asfixiar a todo un pueblo, al que ha sometido a un brutal cerco energético, usando pretextos fabricados".

Esta postura no es nueva para el régimen cubano, que condenó los ataques aéreos conjuntos de EEUU e Israel contra Irán desde el mismo día en que se produjeron, el 28 de febrero de 2026, cuando fallecieron el líder supremo Ali Jamenei y otros altos funcionarios iraníes.

En aquella ocasión, el propio Díaz-Canel calificó los bombardeos de flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU, y el régimen solicitó al Consejo de Seguridad que interviniera urgentemente para frenar la ofensiva.

La intervención de Rodríguez Parrilla en la ONU se produjo el mismo día en que Díaz-Canel llamó al pueblo cubano a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas, la agresión militar, en el marco del 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos.

El respaldo cubano a Irán se enmarca en una alianza estratégica de larga data que incluye a Rusia, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte, con apoyo mutuo sistemático en foros de la ONU y una narrativa antiimperialista compartida.

En el mismo debate, el representante de EEUU ante la ONU, Mike Waltz, declaró que "el Estrecho de Ormuz no puede ser rehén del régimen iraní", en una posición diametralmente opuesta a la del régimen cubano.

La tensión bilateral entre La Habana y Washington se ha intensificado en las últimas semanas tras declaraciones del presidente Trump, quien declaró el 27 de marzo "Cuba es la siguiente" y señaló días después que puede que nos detengamos en Cuba después de que terminemos con esto, en referencia al conflicto con Irán.