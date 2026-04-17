Alarma: Seis incendios forestales activos arrasan 760 hectáreas de bosques en Pinar del Río

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Seis incendios forestales se mantienen activos en zonas montañosas de Pinar del Río y han arrasado 760 hectáreas de bosques, según datos preliminares revelados este jueves por el Cuerpo de Guardabosques (CGB).

El siniestro de mayor magnitud se concentra en el sitio conocido como La Lanza, en el municipio de Minas de Matahambre, donde las llamas han consumido 612 hectáreas de pinos, desde que se originó el viernes pasado, y aún continúan sin control, indicó un reporte de la Agencia Cubana de Noticias.

Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego en el Cuerpo de Guardabosques en la provincia occidental, explicó que la contracandela aplicada en la tarde-noche del miércoles no resultó efectiva, por lo que prosiguen los trabajos de contención del fuego para poder controlarlo.

Según el funcionario, la estrategia para lograrlo consiste en seguir dando contracandela y abriendo trochas con el equipo mecanizado.

Más de 200 efectivos de guardabosques de Minas de Matahambre, Mantua y Viñales, junto a trabajadores de la empresa minera y dos buldóceres, intentan frenar el avance de ese incendio, clasificado como el primero de "muy grandes proporciones" en la provincia durante el período enero-mayo de 2026.

A la par, guardabosques y trabajadores del sistema de la agricultura enfrentan un incendio de grandes proporciones en la zona conocida como La Güira, en los límites entre los municipios de Pinar del Río y San Juan y Martínez. Este ha abarcado 93 hectáreas de pino y bosque semicaducifolio sobre suelo ácido (bosque blanco).

Para contener este fuego se ejecuta un plan de enfrentamiento similar al de Minas de Matahambre, afirmó Guerra Corrales. Los focos activos en ambos casos no constituyen un peligro para los asentamientos poblacionales cercanos, pero los vientos con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, la intensa sequía y la presencia de material combustible dificultan su control.

Los otros cuatro incendios reportados en la provincia son de medianas proporciones: el de La Solita ha quemado 15 hectáreas y el de La Vigía, 10, ambos en San Juan y Martínez; mientras que un tercero, en el kilómetro 17 de la carretera a Luis Lazo, en el norte del municipio de Pinar del Río, ha causado daños a 10 hectáreas de pinares. El cuarto, en la zona de El Polvorín, municipio La Palma, ya fue controlado.

El jefe de gestión y manejo del fuego en el CGB de Pinar del Río informó que en todos los casos se investigan las causas de los siniestros.

Esta situación confirma las predicciones de los expertos, que habían pronosticado una temporada muy activa de incendios forestales en el territorio occidental, de enero a mayo de 2026. El año pasado, el incendio de Arenales devastó más de 3,240 hectáreas en la provincia de Pinar del Río.