Padre de adolescente cubano preso en Canaleta clama por su liberación: "Necesita ser libre"

El pastor evangélico Elier Muir Ávila exigió este jueves la liberación inmediata de su hijo Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, recluido en la Prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, desde inicios de abril, pese a padecer una enfermedad grave que requiere tratamiento urgente y condiciones que la cárcel no puede ofrecerle.

Jonathan fue arrestado el 16 de marzo junto a su padre al acudir a una citación policial en Morón, tras su presunta participación en las protestas del 13 de marzo en ese municipio, desencadenadas por un apagón de más de 26 horas y la escasez crónica de alimentos.

Esa jornada, los manifestantes irrumpieron en la sede del Partido Comunista de Morón, quemaron mobiliario y documentos, y corearon consignas de "¡Libertad!" y "¡Abajo la dictadura!".

Eliér fue liberado horas después del arresto, pero Jonathan fue trasladado al Departamento Técnico de Investigaciones de Ciego de Ávila y posteriormente a la Prisión de Canaleta, donde enfrenta cargos formales por el delito de sabotaje, una de las figuras penales más graves del ordenamiento jurídico cubano.

El 25 de marzo, el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó un recurso de habeas corpus presentado a su favor, y el 30 de marzo fue acusado formalmente.

El menor padece deshidrosis severa que en 2021 derivó en una sepsis generalizada al alojarse en su cuerpo dos bacterias: un estafilococo y un estreptococo beta-hemolítico, que le deprimieron el sistema inmunológico de forma crónica.

Desde 2023, Jonathan tiene pendiente una cita médica en un hospital de Washington D.C. que ha sido reprogramada varias veces porque la Embajada de Estados Unidos en Cuba no le ha otorgado la visa humanitaria necesaria. La próxima cita está fijada para el 20 de mayo de 2026.

El 18 de marzo —dos días después de su arresto— debía iniciar un tratamiento con Hebertrans, un inmunomodulador cubano de factor de transferencia, a razón de un bulbo semanal durante diez semanas.

No ha podido recibir ni el primero, y en la Prisión de Canaleta tampoco cuenta con la alimentación adecuada ni las condiciones higiénicas que su piel sensible requiere.

En un video publicado por la organización Justicia 11J, Elier fue claro: Mi hijo sí está enfermo, mi hijo sí necesita ser tratado.

También pidió que no se difundan fotografías de Jonathan tomadas durante su crisis de salud en 2021, pues están fuera de contexto y podrían perjudicar el proceso por su liberación.

El padre ha denunciado además que ha sido amenazado con prisión si realiza denuncias en primera persona, y que tuvo que prescindir del primer abogado del caso por las presiones que este recibía.

El 14 de abril, Jonathan recibió su primera visita familiar desde su detención: sus padres y hermanos pudieron verlo, abrazarlo, entregarle una Biblia y orar con él. El pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, quien informó de la visita, fue enfático: "El objetivo no es verlo con vida dentro de un mes, el objetivo es tenerlo libre en su casa y en su iglesia."

Cubalex documentó al menos 16 personas arrestadas en el contexto de las protestas de Morón, entre ellas cuatro menores. Dos de ellos permanecen detenidos: Jonathan y Cristian de Jesús Crespo Álvarez, también de 16 años, cuya madre solo pudo visitarlo diez minutos desde el arresto.

El 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un requerimiento oficial al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, otorgando un plazo de cinco días para rendir cuentas sobre la situación del menor. Justicia 11J exige su liberación inmediata invocando la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing, instrumentos de los que Cuba es signataria.