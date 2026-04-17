Shakira y Beéle estrenaron el videoclip oficial de "Algo tú", casi mes y medio después del lanzamiento de la canción en plataformas digitales, y el resultado es un homenaje vibrante a Barranquilla, la ciudad natal de ambos artistas colombianos.
El clip fue dirigido por la propia Shakira junto al realizador Jaume de la Iguana.
En algunas escenas, Shakira luce un sombrero de lobo —guiño a su apodo "La Loba"— y baila con máscaras en un entorno festivo, mientras que Béele aparece asociado a la figura del gorila: hay personas disfrazadas con ese traje e incluso una escena en la que la colombiana aparece montada sobre un gorila rosado.
La química entre ambos es evidente a lo largo del videoclip: se abrazan con complicidad y comparten movimientos de cadera que, aunque sutiles, no dejan de resultar hipnóticos.
Musicalmente, "Algo tú" es un vallenato de aroma tropical con pinceladas caribeñas, repleto de referencias culturales colombianas: el Parque Tayrona, el río Magdalena, el compositor Escalona y los instrumentos propios del vallenato, el alegre y el llamador.
La letra celebra la conexión entre dos personas y la libertad de vivir sin ataduras, con un mensaje claro ante las críticas: "Y si me critican / Que fluya / No me da ni pena / Que fluya / Yo nunca me meto / En la vida ajena".
Al final del videoclip puede leerse el mensaje: "Gracias, Barranquilla, su gente, la Alcaldía y la Gerencia de Ciudad".
La colaboración entre ambos paisanos fue presentada en vivo por primera vez el pasado 1 de marzo ante 400,000 personas en el Zócalo de Ciudad de México, un hito histórico, y la canción llegó a las plataformas tres días después.
Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, es uno de los artistas colombianos más en alza: en 2025 lanzó su álbum debut "Borondo" y se convirtió en el artista colombiano más escuchado en Spotify, además de realizar seis conciertos consecutivos con entradas agotadas en el Movistar Arena de Bogotá.
El lanzamiento llega en un momento de máximo esplendor para Shakira, considerada la artista latina más taquillera del mundo en 2025 en Estados Unidos y América, y con el concierto gratuito de Copacabana —previsto para el 2 de mayo en Río de Janeiro— ya en el horizonte, donde aspira a superar el récord de 2,1 millones de asistentes que estableció Lady Gaga el año pasado.
Preguntas frecuentes sobre el lanzamiento del videoclip "Algo tú" de Shakira y Beéle
CiberCuba te lo explica:
¿Cuándo se lanzó el videoclip de "Algo tú" de Shakira y Beéle?
El videoclip de "Algo tú" se lanzó el 17 de abril de 2026, casi mes y medio después del lanzamiento de la canción en plataformas digitales. El video es un homenaje a Barranquilla, la ciudad natal de Shakira y Beéle.
¿Cuál es el tema principal de la canción "Algo tú"?
La canción "Algo tú" celebra la conexión entre dos personas y la libertad de vivir sin ataduras. La letra transmite un mensaje de vivir y dejar vivir, reflejando una actitud despreocupada ante las críticas externas.
¿Qué elementos culturales colombianos se destacan en "Algo tú"?
La canción "Algo tú" es un vallenato con aroma tropical y pinceladas caribeñas, lleno de referencias culturales colombianas como el Parque Tayrona, el río Magdalena y menciones al compositor Escalona. Los instrumentos tradicionales del vallenato también están presentes, añadiendo autenticidad al sonido.
¿Qué otros proyectos musicales tiene Shakira en 2026?
En 2026, además de "Algo tú", Shakira lanzó una colaboración con Anitta titulada "Choka Choka". Este tema es parte del séptimo álbum de estudio de Anitta, "Equilibrivm". Shakira también está cerrando su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" y tiene prevista una residencia en Madrid, mostrando un año de intensa actividad para la artista.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.