Shakira y Beéle estrenaron el videoclip oficial de "Algo tú", casi mes y medio después del lanzamiento de la canción en plataformas digitales, y el resultado es un homenaje vibrante a Barranquilla, la ciudad natal de ambos artistas colombianos.

El clip fue dirigido por la propia Shakira junto al realizador Jaume de la Iguana.

En algunas escenas, Shakira luce un sombrero de lobo —guiño a su apodo "La Loba"— y baila con máscaras en un entorno festivo, mientras que Béele aparece asociado a la figura del gorila: hay personas disfrazadas con ese traje e incluso una escena en la que la colombiana aparece montada sobre un gorila rosado.

La química entre ambos es evidente a lo largo del videoclip: se abrazan con complicidad y comparten movimientos de cadera que, aunque sutiles, no dejan de resultar hipnóticos.

Musicalmente, "Algo tú" es un vallenato de aroma tropical con pinceladas caribeñas, repleto de referencias culturales colombianas: el Parque Tayrona, el río Magdalena, el compositor Escalona y los instrumentos propios del vallenato, el alegre y el llamador.

La letra celebra la conexión entre dos personas y la libertad de vivir sin ataduras, con un mensaje claro ante las críticas: "Y si me critican / Que fluya / No me da ni pena / Que fluya / Yo nunca me meto / En la vida ajena".

Al final del videoclip puede leerse el mensaje: "Gracias, Barranquilla, su gente, la Alcaldía y la Gerencia de Ciudad".

La colaboración entre ambos paisanos fue presentada en vivo por primera vez el pasado 1 de marzo ante 400,000 personas en el Zócalo de Ciudad de México, un hito histórico, y la canción llegó a las plataformas tres días después.

Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, es uno de los artistas colombianos más en alza: en 2025 lanzó su álbum debut "Borondo" y se convirtió en el artista colombiano más escuchado en Spotify, además de realizar seis conciertos consecutivos con entradas agotadas en el Movistar Arena de Bogotá.

El lanzamiento llega en un momento de máximo esplendor para Shakira, considerada la artista latina más taquillera del mundo en 2025 en Estados Unidos y América, y con el concierto gratuito de Copacabana —previsto para el 2 de mayo en Río de Janeiro— ya en el horizonte, donde aspira a superar el récord de 2,1 millones de asistentes que estableció Lady Gaga el año pasado.