Atención cubanos: Consulado de España en La Habana tramitará visados Schengen para otro país europeo

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A partir del 1 de mayo de 2026, el Consulado General de España en La Habana asumirá la tramitación de visados Schengen para cubanos que deseen viajar a Bélgica por menos de 90 días.

El Consulado de España en La Habana publicó en la red social X el siguiente texto: "A partir del 1 de mayo de 2026 España representará al Reino de Bélgica en materia de visados Schengen para estancias inferiores a los 90 días en ese país. Los visados nacionales belgas seguirán siendo competencia de las autoridades belgas."

El cambio es consecuencia directa del cierre de la Embajada de Bélgica en La Habana, anunciado el 14 de noviembre de 2025 por el viceprimer ministro y canciller Maxime Prévot como parte de una reestructuración diplomática que supone el cierre de ocho misiones en total: Sarajevo, Conakry, Bamako, Maputo, La Habana, Río de Janeiro, Guangzhou y Ciudad de Kuwait.

La misión belga en Cuba tenía 123 años de historia y también cubría Haití, República Dominicana y las relaciones de Luxemburgo con Cuba. Bélgica trasladará los servicios consulares para sus ciudadanos en el Caribe a su embajada en Panamá, y la transición se implementará entre 2026 y 2027.

La Embajada de Cuba en Bélgica reaccionó al anuncio del cierre con sorpresa y decepción, destacando los 123 años de relaciones ininterrumpidas entre ambos países. Bélgica ratificó la decisión como definitiva pese a las protestas del régimen cubano.

Para los cubanos, el trámite práctico cambia de ventanilla pero no de exigencias.

El Consulado General de España en La Habana, ya gestiona visados Schengen de corta estancia para quienes desean viajar a España y otros destinos, por lo que el procedimiento será el habitual: solicitar cita en línea, presentar el formulario de solicitud, pasaporte válido, fotografía reciente, seguro médico con cobertura mínima de 30,000 euros, prueba de medios económicos y reserva de alojamiento y transporte.

La tasa consular asciende a aproximadamente 90 euros para adultos y 50 euros para menores de seis a 12 años. Las solicitudes deben presentarse entre seis meses y 15 días antes del viaje previsto.

Los visados nacionales belgas de larga estancia no entran en este acuerdo de representación y seguirán siendo competencia exclusiva de las autoridades belgas, según precisó el propio consulado español.

Cuba no cuenta con exención de visado Schengen para viajar a la Unión Europea, condición confirmada en marzo de 2025, lo que obliga a todos los ciudadanos cubanos a tramitar visado para cualquier destino dentro del espacio Schengen, que en 2026 agrupa a 29 países tras la incorporación de Bulgaria y Rumanía en enero de 2025.

No es la primera vez que el Consulado de España en La Habana amplía su rol en la isla.

En abril de 2025, España anunció la apertura de un nuevo Consulado General en Cuba, y en ese mismo período Suecia facilitó a los cubanos la solicitud de visado Schengen desde La Habana mediante un sistema en línea de la Agencia Sueca de Migración.

El mecanismo que activa España para Bélgica responde a una norma del espacio Schengen. En caso de que un país miembro no tenga representación consular en un territorio, puede delegar la tramitación de visados de corta estancia en otro Estado miembro mediante acuerdos de representación.