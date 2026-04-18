Acto del PCC en Matanzas presume conquistas socialistas y cubanos responden: "¿Cuáles, los apagones o cocinar con carbón?"

Mientras funcionarios del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Matanzas celebraban el jueves el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la revolución con discursos sobre las "conquistas" del régimen, cubanos dentro y fuera de la isla respondieron con ironía y humor negro en redes sociales, convirtiendo el acto oficial en blanco de críticas masivas.

El acto tuvo lugar en el Parque de la Libertad de Matanzas, presidido por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del PCC, y difundido por el oficial Canal Caribe en YouTube.

Durante la tribuna abierta, la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Daylín Alfonso Mora, declaró que "continuaremos defendiendo las conquistas de nuestro país y continuaremos haciendo revolución a pesar de todas las dificultades".

Por su parte, la estudiante de periodismo Flavia Contreras Vega, remarcó que este tipo de actos reafirman "la voluntad del pueblo cubano de seguir defendiendo sus conquistas", además de ser "una manera de honrar a aquellos que dieron sus vidas en las arenas de Playa Girón para defender a la revolución cubana, para mantener las ideas del comandante en jefe".

La reacción popular no tardó en llegar. La pregunta que resume el sentir generalizado fue: "¿Qué conquistas? ¿La del carbón?", en referencia directa a la crisis energética que obliga a millones de cubanos a cocinar con carbón vegetal o leña ante la falta de gas y electricidad.

El contexto que rodea ese sarcasmo es devastador para el discurso oficial, con déficit de generación eléctrica diarios alrededor de los 1,900 MW en horario pico, apagones que afectan hasta el 60% del territorio nacional de forma simultánea y cortes de entre 20 y 24 horas diarias en muchas zonas.

Según distintos estimados, en decenas de miles de hogares cubanos se cocina hoy con carbón, leña o aserrín. Un saco de carbón puede costar entre 1,700 y 5,000 pesos cubanos, equivalente al salario mensual completo de un trabajador estatal.

El propio gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció implícitamente el colapso al pedir en marzo "garantizar materiales para cocinar desde carbón vegetal hasta leña", una admisión de que el Estado es incapaz de proveer servicios básicos a la población.

Días antes del acto de Matanzas, una cubana identificada como "Azucar Cuba" se hizo viral en Facebook con un video en el que preguntaba: "Yo necesito que ustedes me digan a mí cuántos sacos más de carbón yo tengo que comprar. Ya no aguanto más. Ahí se los dejo".

Los comentarios al video del acto oficial siguieron la misma línea. Sandra Claver escribió: "Con los que yo he comprado, hubiera hecho una casa". Gilberto Valbuena apuntó: "El carbón es un lujo, después será con leña si aparece, pero aún está la alternativa de Díaz-Canel, la de utilizar biomasa". Georgina Portuondo Aties fue más directa: "Nadie aguanta más".

El discurso sobre las "conquistas de la revolución" tiene un historial reciente de fricciones con la realidad. En abril, durante una sesión parlamentaria celebrada en el Capitolio Nacional, un diputado cubano usó exactamente esa expresión al debatir el presupuesto 2026 que contempla un déficit fiscal de 74,500 millones de pesos y una contracción del PIB de hasta 7.2%.

El actor y humorista Ulises Toirac también criticó el acto principal del 65 aniversario, presidido por Díaz-Canel el 16 de abril en La Habana, calificándolo de "despilfarro de recursos en medio de cada vez más prolongados apagones".

Mientras el régimen insiste en celebrar sus "conquistas", el sistema educativo cubano enfrenta un déficit de más de 2,000 docentes en varias provincias, y en salud se acumulan denuncias de falta de medicamentos, deterioro de instalaciones y éxodo masivo de profesionales.