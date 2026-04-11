Estafadores se hacen pasar por agencias de envíos para robar dinero a través de Transfermóvil

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Varias personas han llegado en los últimos días a sucursales del Banco Popular de Ahorro (BPA) en Sancti Spíritus denunciando que les falta dinero en sus tarjetas operadas mediante Transfermóvil, víctimas de una modalidad de estafa en la que delincuentes se hacen pasar por representantes de agencias de envíos de paquetería desde el exterior.

Yamila Acosta Meneses, especialista de Comunicación y Marketing de la dirección provincial del BPA, confirmó al periódico oficialista local Escambray que en la mayoría de los casos se ha tratado de estafas vinculadas al envío de paquetería desde el extranjero.

El mecanismo del fraude es técnicamente calculado: un supuesto representante de la agencia llama al destinatario del paquete y le comunica que el envío está pagado, pero que debe "rectificar" ese pago. Según explicó la jefa de Banca Electrónica del BPA en Sancti Spíritus, le solicitan a la persona que acceda a Transfermóvil, se autentique y en la sección de transferencia ponga el número de cuenta que le indican, y donde va el monto para realizar la transferencia lo que deben poner es un supuesto código.

“En primer lugar queremos alertar a nuestros clientes y a todos los usuarios de la aplicación Transfermóvil. Si usted entra a la opción de transferencia, lo que va hacer es pasar dinero de su cuenta para otra, no va a confirmar pagos ni nada que se le parezca", alertó la funcionaria.

“El supuesto código que le piden poner en el espacio donde va el monto de la trasferencia no es más que un número precedido de algunos ceros. Lo que sucede es que la plataforma no reconoce esos ceros a la izquierda. Si escribimos 00012000, la aplicación entiende 12 000.00 pesos”, agregó.

Sobre la manera en que los estafadores consiguen los datos de las víctimas, uno de los afectados especula: “Cuando a la casa llegan los paquetes por medio de alguna de estas agencias, siempre tienen por fuera un papel con todos nuestros datos, dirección, teléfonos y demás. ¿Quién sabe por cuántas manos pasan esos bultos? Cualquiera le puede tomar una foto y por ahí se pueden escoger las posibles víctimas”.

Este tipo de engaño forma parte de un ecosistema de fraudes digitales en expansión que aprovecha la confianza de los ciudadanos en las plataformas bancarias oficiales y la expectativa de recibir envíos del exterior.

Una de las respuestas más preocupantes ante estas denuncias ha sido la actitud de algunas autoridades, quienes en ocasiones han sugerido que la culpa la tiene el estafado, no el estafador, una postura que ha generado indignación entre las víctimas.

Sin embargo, en otros casos las fuerzas del orden han logrado capturar a los responsables, recuperando 230,000 pesos sustraídos mediante modalidades similares de suplantación de identidad y manipulación de plataformas de pago digital.

Otra estafa frecuente: Suplantación de identidad

A inicios de marzo, una cubana denunció públicamente en redes sociales haber sido víctima de una estafa mediante transferencia bancaria, en un caso que expone uno de los fraudes más extendidos en la isla: la suplantación de identidad digital para robar dinero a través de Transfermóvil.

"Me estafaron y vengo a contarles sobre esto para que no les pase", dijo Fla Gaché en un video publicado el 26 de febrero en Instagram, donde relató con detalle cómo se produjo el engaño y advirtió a otros cubanos sobre el peligro.

Según su relato, recibió un mensaje de texto de alguien que conocía de su barrio, quien le pidió ayuda para hacer una transferencia porque se encontraba en un lugar donde solo aceptaban ese método de pago.

La confianza que le generaba conocer a esa persona fue el factor decisivo. "Resulta que me escribe una muchacha que yo conozco, que es del lugar donde yo vivo incluso, diciéndome que ella había visto que yo había publicado que necesitaba sacar dinero de la tarjeta", explicó.

La víctima realizó la transferencia con prisa, en parte porque en su zona la conexión a internet se interrumpe durante los apagones, lo que le impidió verificar la situación con calma. Después de completar la operación llamó por teléfono a su conocida, quien le confirmó que le habían hackeado el número y que era una estafa.

El modus operandi responde a un patrón documentado en Cuba: los estafadores acceden a cuentas ajenas mediante una técnica conocida como "Ghost Pairing", que consiste en engañar al dueño del teléfono para que comparta un código de verificación, lo que permite vincular la cuenta a otro dispositivo sin que la persona lo note.

Una vez dentro, contactan a los conocidos de la víctima suplantada y solicitan transferencias urgentes.