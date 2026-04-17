Cubano llega solo a Montevideo y lanza un mensaje que inspira a miles de emigrantes

El joven cubano Oscar Luis Acosta llegó solo a Montevideo, Uruguay, y a los dos días de estar en el país grabó un video desde las calles de la capital con un mensaje cargado de determinación que resonó entre la diáspora cubana.

"Hoy es mi segundo día en Montevideo. Solo, me vine de Cuba solo. No le tengo miedo a nada. Soy millonario en mi mente", declaró Oscar frente su la cámara.

En el clip reconoce que el comienzo es duro, pero no oculta su convicción de que saldrá adelante aunque todavía no tenga los resultados que desea.

"Estoy empezando de abajo. Mírenme aquí. No importa lo que diga la gente, yo voy a lograr todos mis sueños y mis metas, caminando con Dios".

Su mensaje también fue un saludo directo a quienes dejó atrás en la isla: "Para la gente de Cuba, para la gente que me quiere y la gente que me sigue, nada, esto es el comienzo. Estoy aprendiendo de todo".

Oscar cerró el video con una frase que resume su actitud ante el comienzo de esta etapa de vida lejos de sus seres queridos y de todo lo que lo sostenía.

"No importa donde estés, lo único que te separa de tus metas es tu mentalidad y tu fe, tus ganas de salir adelante, tu disciplina. Y nada, aquí estamos rompiéndola".

Al final del clip se mostró orgulloso de sus raíces: "Tengo tremenda pinta de cubano, pero muy orgulloso de Cuba. Ahora estoy acá y la voy a romper".

El video generó una oleada de comentarios de familiares, amigos y seguidores que le desearon éxito y le ofrecieron consejos para la vida de inmigrante.

Uno de ellos le escribió: "Aprovecha ahora tu juventud, sé inteligente, trabaja duro que es lo que hace ver los logros. Cuando estás fuera de tu país únete a gente que te aporte, no pierdas tiempo en tonterías, aprende del país que estás y a trabajar. Los comienzos son duros pero valdrá la pena".

Otro comentario, que refleja el afecto de quienes lo conocen, señaló: "Vas a triunfar. Eres una persona con muy buenos sentimientos, honesta y sencilla, que has crecido en el seno de una familia con muchos valores. Vas a triunfar y a lograr tus metas porque eres trabajador y perseverante".

El caso de Oscar se inscribe en un fenómeno migratorio de proporciones históricas.

En 2025, más de 22,000 cubanos ingresaron a Uruguay, con un saldo neto de aproximadamente 15,000 personas, casi el triple del registrado en 2024.

Montevideo concentra al 85% de los solicitantes de asilo en el país, y en 2025 unos 13,852 cubanos recibieron cédula de identidad uruguaya por primera vez, quintuplicando a otras nacionalidades.

La tendencia continúa en 2026, con cerca de 2,000 cubanos llegados solo entre enero y febrero.

Detrás de cada historia como la de Oscar hay una realidad que empuja a miles de cubanos a abandonar la isla. Estos 67 años de dictadura comunista han dejado al país destrozado, envejecido y profundamente marcado por la represión del Estado, la crisis económica, los apagones, la escasez de alimentos y la carencia de combustibles. Emigrar ha sido la única opción para millones de cubanos.