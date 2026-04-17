Petro acusa a Estados Unidos de "matar de hambre" al pueblo de Cuba

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El presidente colombiano Gustavo Petro calificó el embargo estadounidense contra Cuba como "genocidio" y acusó a Washington de matar al pueblo cubano de hambre.
"El bloqueo es genocidio, es matar a un pueblo de hambre, y eso debería ser extirpado de la historia de la humanidad", dijo Petro este viernes, en una entrevista en el programa "Los Desayunos" de RTVE y EFE, celebrado en Barcelona en el marco de una cumbre global de líderes progresistas.
El mandatario también se refirió a las amenazas del presidente Donald Trump de hacerse con Cuba por la fuerza, señalando que Estados Unidos "piensa ir a atacar con misiles, imponerse" en la isla y que "no deberían hacerlo".
Ante la pregunta de qué debería hacer Washington con Cuba, Petro fue escueto: "¿Qué hay que hacer con Cuba? Hablar".
El presidente colombiano diferenció la situación cubana de la venezolana, argumentando que Cuba "vivió una revolución profunda, una de verdad", algo que a su juicio Estados Unidos no comprende.
"Cuba es diferente a Venezuela", insistió, y añadió que en la isla hace falta "diálogo y también democracia, pero una democracia popular, no la que se cree que es Washington".
Petro reconoció, no obstante, que la revolución cubana también tiene responsabilidad en su propio fracaso por lo que llamó el "sovietismo".
"Se equivocan en el sovietismo, o sea, de pensar que el socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción. Marx nunca dijo eso, dijo que deberían ser sociales y no estatales. Ahí hay un conflicto", dijo Petro.
No es la primera vez que Petro usa ese lenguaje sobre el embargo. En febrero pasado, el mandatario admitió que Colombia cargó combustible en el petrolero Ocean Mariner, interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos cerca de Cuba con 84,579 barriles de fueloil colombiano. También calificó entonces el embargo de "genocidio y extorsión".
La relación entre Petro y Washington es tensa desde octubre de 2025, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó al propio Petro y a miembros de su familia por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La cumbre progresista de Barcelona, donde Petro realizó estas declaraciones, reúne a líderes de izquierda latinoamericana y europea bajo el lema "movilización progresista global", con la participación también de las presidentas de México, Claudia Sheinbaum, y de Uruguay, Yamandú Orsi.
Trump, por su parte, ha mantenido una postura ambigua sobre Cuba. El 27 de febrero habló de una posible "toma amistosa" de la isla, argumentando que "no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida". En marzo descartó explícitamente acciones militares, pero en abril retomó la idea de poner fin a la dictadura.
Preguntas Frecuentes sobre la Relación entre Estados Unidos, Cuba y Colombia
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Gustavo Petro califica el embargo estadounidense a Cuba como "genocidio"?
Gustavo Petro considera que el embargo estadounidense es un "genocidio" porque, según él, mata de hambre al pueblo cubano. Petro ha expresado en varias ocasiones su crítica al embargo, argumentando que esta política es perjudicial para los cubanos y debería ser eliminada de la historia humana. Esta postura se enmarca en un contexto de tensiones entre Colombia y Estados Unidos, especialmente tras sanciones impuestas por Washington a Petro y su familia por presuntos vínculos con el narcotráfico.
¿Qué diferencias señala Gustavo Petro entre Cuba y Venezuela?
Gustavo Petro destaca que Cuba vivió una revolución profunda y auténtica, algo que según él, Estados Unidos no comprende. A diferencia de Venezuela, Petro considera que Cuba necesita diálogo y una democracia popular, no la que Estados Unidos promueve. Aunque critica el enfoque "sovietista" del gobierno cubano, Petro defiende la revolución cubana como un proceso histórico significativo.
¿Cómo responde Gustavo Petro a las amenazas de Donald Trump sobre Cuba?
Gustavo Petro critica las amenazas de Trump de atacar a Cuba y sugiere que Estados Unidos debería dialogar con la isla. Petro considera que el enfoque agresivo de Washington es contraproducente y aboga por el diálogo como la solución adecuada para resolver las tensiones con Cuba. También ha mostrado su desacuerdo con las acciones militares unilaterales de Estados Unidos en la región, como la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
¿Qué postura tiene Gustavo Petro sobre el socialismo en Cuba?
Gustavo Petro critica el "sovietismo" del socialismo cubano, argumentando que el socialismo debería ser social, no estatal. Petro señala que la revolución cubana ha fallado en algunos aspectos debido a su enfoque en la propiedad estatal de los medios de producción, sugiriendo que esto es un malentendido del pensamiento de Marx. A pesar de esto, defiende la importancia histórica de la revolución cubana.
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