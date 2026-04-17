"Mi país pronto cambiará": Doctora cubana muestra lo que puede comprar con su salario

La doctora cubana Rachely Carmenates Sánchez mostró lo que pudo comprar con su salario de febrero y dejó un mensaje de aliento para sus seguidores: "Mi país pronto cambiará".
"Soy médico en Cuba y este es mi salario del mes de febrero, 10,250 pesos cubanos, equivalentes a 19 dólares. Acompáñenme a ver qué pude comprar", dice en el video publicado en Instagram.
La Dra. Carmenates detalla, producto por producto, en qué gastó cada centavo: un cartón de 30 huevos (2,800 pesos), un kilogramo de frijoles negros (780 pesos), un paquete de lentejas (750 pesos), pasta de tomate (450 pesos), dos paquetes de espaguetis (600 pesos), dos paquetes de arroz de un kilogramo cada uno (1,300 pesos en total), una jaba de cinco libras de pollo (2,250 pesos), diez croquetas de chorizo (150 pesos) y una medicina para su hermana (1,000 pesos).
La suma agota exactamente los 10,250 pesos de su salario, sin dejar margen para transporte, higiene, internet ni ningún otro gasto.
No es un caso aislado. Hace unos meses, otra doctora cubana se hizo viral al mostrar una situación casi idéntica.
Según datos recientes, el salario base de un médico recién graduado en Cuba ronda los 30 dólares mensuales, una cifra que contrasta brutalmente con las necesidades reales de cualquier hogar.
Mientras tanto, el costo de vida básico mensual por persona supera los 50,000 pesos, lo que convierte el salario de esta médica en algo insuficiente incluso para cubrir la alimentación mínima.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Económica de los Médicos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto gana un médico en Cuba actualmente?
El salario base de un médico recién graduado en Cuba es de aproximadamente 30 dólares mensuales, lo que equivale a unos 5,060 pesos cubanos. Este salario puede incrementarse ligeramente con especializaciones y guardias médicas, pero sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas debido a la alta inflación y el costo de vida en el país.
¿Qué puede comprar un médico cubano con su salario mensual?
Con un salario mensual de alrededor de 10,250 pesos cubanos, un médico cubano apenas puede adquirir alimentos básicos como un cartón de huevos, un kilogramo de frijoles, lentejas, pasta de tomate, espaguetis, arroz, pollo y croquetas, sin posibilidad de cubrir otros gastos esenciales como transporte, higiene personal o acceso a internet.
¿Cómo afecta la inflación a los médicos en Cuba?
La inflación en Cuba ha provocado que el salario de los médicos sea insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. A pesar de sus altos niveles de formación profesional, los médicos cubanos enfrentan dificultades económicas significativas, ya que el costo de vida mensual por persona supera los 50,000 pesos, mientras que sus ingresos apenas alcanzan para una fracción de esa cantidad.
¿Qué soluciones se han propuesto para la crisis económica en Cuba?
El gobierno cubano ha implementado la Resolución 9/2026, que permite importar alimentos, artículos de aseo y medicamentos sin límite de valor ni impuestos aduaneros vía equipaje acompañado. Sin embargo, esta medida no ha logrado revertir la subida de precios ni aliviar significativamente la situación de aquellos que no reciben remesas del extranjero.
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