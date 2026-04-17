Manolín el Médico de la Salsa: En Cuba "no llaman al pueblo para nada bueno"

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El cantante cubano exiliado Manolín el Médico de la Salsa reaccionó este jueves con dureza al discurso belicista del presidente Miguel Díaz-Canel —quien convocó al pueblo de la Isla a prepararse para una posible agresión militar de Estados Unidos—, y calificó a los que encabezan el régimen de La Habana como: "una desgracia" y "mamarrachos".

El artista publicó en Facebook un mensaje contundente en respuesta al acto oficial del 16 de abril, en el que Díaz-Canel evocó el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución para lanzar un llamado a la resistencia armada.

Captura de FB/Manolin El Médico De La Salsa

"Siempre ha sido así, no llaman al pueblo para nada bueno. Para Angola guerra, para Etiopía guerra, para Venezuela guerra, para Granada guerra, para Ucrania guerra y ahora en Cuba guerra también", escribió Manolín, trazando un patrón histórico de movilización bélica que el régimen ha impuesto al pueblo durante décadas.

El salsero denunció que el gobierno jamás ha convocado a los cubanos para hablar otros temas que están entre las aspiraciones cercenadas a la ciudadanía. "Nunca hablan de democracia, ni de libertad, ni de perdón, ni de reconciliación, ni de liberar a los presos políticos, ni de libertad de expresión, ni de convivencia, ni de dejar el poder y que otros lo sigan", afirmó.

Su crítica apunta directamente al núcleo dictatorial del sistema: "Ellos en el poder toda la vida y si no, guerra y nos morimos todos. Aferrados al poder, hambre, represión, palos, cárcel, destierro, guerra y muerte. Es lo único que ofrecen al pueblo de Cuba", sentenció.

El discurso de marras de Díaz-Canel incluyó frases de tono marcadamente guerrerista. "El momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez como en aquel 16 de abril de 1961 a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas, la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y si fuera inevitable, ganarla", declaró el gobernante.

Este nuevo llamado se enmarca en una escalada retórica que el régimen ha sostenido desde enero de 2026, cuando declaró el "Año de Preparación para la Defensa" e implementó la doctrina de la guerra de todo el pueblo, con ejercicios militares que involucran a civiles, estudiantes y niños. El Consejo de Defensa Nacional, presidido por Raúl Castro, aprobó incluso planes para el "paso al Estado de Guerra".

El contraste entre ese discurso y la realidad cotidiana del pueblo cubano es brutal: la Isla sufre apagones de 20 horas diarias y más desde diciembre de 2025, agravados por la interrupción del suministro de petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro. Hay cientos de presos políticos; y las protestas se suceden a diario en muchos puntos del país.

Cacerolazos en La Güinera, Luyanó y Morón en las últimas semanas reflejan el hartazgo de una población que pide comida, agua y electricidad, no guerra.

La historia respalda la denuncia de Manolín: por solo citar un ejemplo, decenas de miles de soldados cubanos fueron enviados a conflictos en Angola y otros países africanos entre 1975 y 1991, con más de 2,000 muertos reportados oficialmente.

En su entrevista con la cadena NBC News, Díaz-Canel llegó a declarar: "si es necesario morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: morir por la patria es vivir". Una frase que, para millones de cubanos que sobreviven sin luz ni alimentos, suena a una condena, no a una convicción.