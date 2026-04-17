Mariela Castro llama a Trump 'pedófilo ignorante' y acusa a EE.UU. de reclutar mercenarios LGBT en Cuba

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Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) e hija de Raúl Castro, calificó al presidente Donald Trump de "pedófilo ignorante" y acusó al gobierno estadounidense de reclutar mercenarios dentro del activismo LGBT cubano para crear una oposición ficticia.

Según declaraciones recogidas en un video de YouTube de más de 44 minutos grabado durante la visita del Convoy Nuestra América al CENESEX en marzo de 2026, Castro atacó directamente al presidente estadounidense al referirse a los que llamó "fundamentalismos políticos" impulsados desde Washington.

"Desde su propio presidente, que además es un pedófilo que deberían haber sido condenado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se atreve a descalificar el trabajo de los feminismos y el trabajo en torno a los derechos de las personas LGBT de la manera más justa posible?", señaló.

Fue más allá y añadió: "Trump, que es un ignorante profundo y que de política no sabe nada y mucho menos de derechos humanos, repite cualquier idiotez que le digan cada 5 minutos y cada 5 minutos cambia su narrativa."

Las declaraciones se produjeron ante activistas de izquierda de más de 30 países que llegaron a La Habana entre el 18 y el 24 de marzo en el marco de ese convoy internacional, organizado por Progressive International, del que Castro forma parte del Consejo Consultivo.

El segmento más polémico del discurso fue la acusación directa contra el activismo LGBT independiente en Cuba, al que Castro presentó como una operación financiada por Washington: "Ellos han venido, han reclutado gente aquí para que se pongan como si fuese una oposición, pero una oposición ficticia, es una oposición inventada mercenaria por dinero."

Con esa afirmación, Castro descalificó a los activistas LGBT que operan al margen del CENESEX, presentándolos como agentes pagados por el gobierno estadounidense para desestabilizar la revolución, en lugar de ciudadanos con demandas legítimas.

Esta narrativa es recurrente en el régimen cubano para deslegitimar a la oposición y al activismo independiente, y Castro la extendió a otros sectores: "Todos los sectores que tienen determinados avances, ellos buscan proyectos para reclutar mercenarios, por ejemplo, con el activismo LGBT que nosotros hemos desarrollado aquí."

El Convoy Nuestra América, que reunió entre 500 y 650 participantes bajo el lema "Cuba no está sola", trasladó más de 20 toneladas de ayuda humanitaria a la isla. El presidente Díaz-Canel presidió un evento con los miembros del convoy en el Palacio de Convenciones de La Habana y agradeció que los participantes asumieran sus propios gastos de viaje.

Sin embargo, la iniciativa generó críticas internas. El artista cubano Ulises Toirac cuestionó la desconexión entre los visitantes extranjeros alojados en hoteles y la realidad que vive la población cubana.