Mariela Castro: "Cuba no se pondrá de rodillas pese al dolor del embargo y la crisis energética"

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Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), afirmó que Cuba no cederá ante presiones externas pese al dolor que atraviesa el pueblo cubano, en un discurso pronunciado ante integrantes del Convoy Nuestra América.

"Hay dolor, hay mucho dolor, hay mucha preocupación, pero también nos estamos ocupando porque nosotros deseamos la paz, sobrevivir en paz y se cuida. Se está buscando lo mejor para nuestro pueblo sin ceder, sin ponernos de rodillas, sin aceptar imposiciones", declaró Castro.

El discurso se produce en el contexto de la peor crisis energética que Cuba ha vivido en décadas.

El 21 de marzo, el déficit eléctrico alcanzaba 1,740 MW sobre una demanda de 2,950 MW, con apagones que afectaban al 60% de la isla y cortes de hasta 15 horas diarias en La Habana, según datos de la Unión Eléctrica.

La situación se agudizó drásticamente a partir del 3 de enero de 2026, cuando la administración Trump capturó a Nicolás Maduro en Venezuela, cortando el suministro de petróleo venezolano mediante bloqueo naval.

México, segundo proveedor clave, suspendió temporalmente sus envíos ante amenazas de aranceles estadounidenses, y Rusia, pese a promesas de ayuda, no había enviado ningún barco con petróleo en tres meses, según el propio gobierno cubano.

Castro atribuyó la crisis al embargo estadounidense y defendió el proyecto socialista como una decisión soberana: "Bloqueo económico, financiero, comercial, ningún país sobrevive en esas condiciones. Y Cuba quiere, por voluntad del pueblo, continuar en su proyecto socialista".

Sobre la infraestructura eléctrica, reconoció su deterioro pero lo justificó con el mismo argumento: "Nuestro sistema eléctrico está muy obsoleto porque justamente por el bloqueo no hemos podido modernizarlo. Entonces es un círculo vicioso de un acumulado de necesidades".

El ministro de Energía cubano, Vicente de la O Levy, había admitido que 2025 fue un año "muy difícil y tenso" y advirtió que las afectaciones persistirían en 2026.

En el mismo discurso, Castro atacó al presidente estadounidense Donald Trump, calificándolo de "ignorante profundo" que "de política no sabe nada y mucho menos de derechos humanos", y aseguró que "incluso la CIA se los está alertando, no se metan con Cuba que no vamos a salir bien".

También acusó a Estados Unidos de financiar lo que llamó una "oposición ficticia" dentro del activismo LGBT cubano: "Han reclutado gente aquí para que se pongan como si fuese una oposición, pero una oposición ficticia, es una oposición inventada mercenaria por dinero".

El discurso fue pronunciado ante los 650 activistas de 33 países que integraron el Convoy Nuestra América, organizado por Progressive International —organización de cuyo Consejo Consultivo Castro forma parte—, que llevó más de veinte toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, incluyendo medicamentos y paneles solares.

Castro cerró su intervención invocando el legado revolucionario: "Fidel siempre nos dejó los mandamientos de la revolución, los mandamientos, lo que son elementos inapelables en lo que no podemos ceder".