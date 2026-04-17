Piden ayuda para maestra que lo perdió todo en un incendio en Pinar del Río

Una maestra de primaria identificada como Miladi perdió todas sus pertenencias tras un incendio que destruyó su vivienda y la de su madre en Pinar del Río, y una amiga pide solidaridad en redes sociales para ayudarla a reponerse.
El siniestro ocurrió en un momento especialmente doloroso: la familia no estaba en casa porque habían salido a tomar las fotografías de quinceañera de la hija de la profesora.
"Profe con tu permiso voy a hacer esta publicación ayer se quemó la casa de la Profesora Miladi y la de su mamá, gracias a Dios todos los familiares están bien, pero lo han perdido todo lo que yo diga es poco, en el video lo pueden ver, una profesora que se ha dedicado a enseñar a sus alumnos con mucho amor y cariño", se lee en la publicación en Facebook.
"Le fueron a tirar las fotos de los 15 a su hija y dejaron la motorina parqueada dentro de la casa, no estaba cargándose, no se sabe cómo explotó la batería y no dejó nada dentro de la casa, lo perdieron todo", explicó Misary Martinez, amiga de la afectada en los comentarios a la publicación.
Los incendios provocados por baterías de motos eléctricas son un problema recurrente en Cuba. En Pinar del Río se han registrado al menos 30 incendios de motos eléctricas en un solo período, lo que evidencia la magnitud del riesgo que representan estos vehículos cuando no se toman las precauciones adecuadas.
Expertos del Cuerpo de Bomberos de Cuba han señalado que entre las principales causas de estos siniestros se encuentran el uso de baterías de litio sin certificación, eliminación de dispositivos de protección y la carga inadecuada de los equipos.
La respuesta de los servicios de emergencia también ha sido cuestionada en casos anteriores. En otro incidente con una motorina en la misma provincia, los bomberos llegaron veinte minutos tarde y sin agua, lo que impidió controlar el fuego a tiempo y agravó los daños materiales.
Preguntas frecuentes sobre incendios en Cuba y la situación de la profesora Miladi
CiberCuba te lo explica:
¿Qué causó el incendio en la casa de la profesora Miladi en Pinar del Río?
El incendio fue causado por la explosión de la batería de una moto eléctrica que se encontraba estacionada dentro de la casa. Este tipo de incidentes es común en Cuba debido al uso de baterías de litio sin certificación y a la carga inadecuada de los equipos.
¿Por qué son tan frecuentes los incendios de motos eléctricas en Cuba?
Los incendios de motos eléctricas son frecuentes debido a la manipulación incorrecta de las baterías, como cargas prolongadas, el uso de baterías de mala calidad y la eliminación de dispositivos de protección. Además, la falta de regulaciones estrictas y la escasez de recursos obligan a los usuarios a realizar reparaciones informales, aumentando el riesgo de incendios.
¿Cómo se ha visto afectada la provincia de Pinar del Río por los incendios?
Pinar del Río ha sido escenario de numerosos incendios devastadores, tanto en viviendas como en áreas forestales. La región ha registrado al menos 30 incendios de motos eléctricas en un solo período, además de grandes incendios forestales que han afectado miles de hectáreas, lo que resalta la vulnerabilidad de la provincia ante estos siniestros.
¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir incendios de motos eléctricas en Cuba?
Para prevenir incendios de motos eléctricas es crucial seguir las recomendaciones del fabricante sobre la carga y el mantenimiento adecuado de las baterías. También es importante usar componentes eléctricos certificados, evitar cargas prolongadas y no realizar modificaciones en los sistemas eléctricos del vehículo.
¿Cómo puede la comunidad ayudar a la profesora Miladi tras el incendio?
La comunidad puede ayudar a la profesora Miladi mediante donaciones de ropa, artículos de primera necesidad y apoyo económico. Las redes sociales son una plataforma clave para coordinar y canalizar la solidaridad de quienes deseen contribuir a su recuperación tras perder todas sus pertenencias en el incendio.
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