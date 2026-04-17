Piden ayuda para maestra que lo perdió todo en un incendio en Pinar del Río

Una maestra de primaria identificada como Miladi perdió todas sus pertenencias tras un incendio que destruyó su vivienda y la de su madre en Pinar del Río, y una amiga pide solidaridad en redes sociales para ayudarla a reponerse.

El siniestro ocurrió en un momento especialmente doloroso: la familia no estaba en casa porque habían salido a tomar las fotografías de quinceañera de la hija de la profesora.

"Profe con tu permiso voy a hacer esta publicación ayer se quemó la casa de la Profesora Miladi y la de su mamá, gracias a Dios todos los familiares están bien, pero lo han perdido todo lo que yo diga es poco, en el video lo pueden ver, una profesora que se ha dedicado a enseñar a sus alumnos con mucho amor y cariño", se lee en la publicación en Facebook.

"Le fueron a tirar las fotos de los 15 a su hija y dejaron la motorina parqueada dentro de la casa, no estaba cargándose, no se sabe cómo explotó la batería y no dejó nada dentro de la casa, lo perdieron todo", explicó Misary Martinez, amiga de la afectada en los comentarios a la publicación.

Los incendios provocados por baterías de motos eléctricas son un problema recurrente en Cuba. En Pinar del Río se han registrado al menos 30 incendios de motos eléctricas en un solo período, lo que evidencia la magnitud del riesgo que representan estos vehículos cuando no se toman las precauciones adecuadas.

Expertos del Cuerpo de Bomberos de Cuba han señalado que entre las principales causas de estos siniestros se encuentran el uso de baterías de litio sin certificación, eliminación de dispositivos de protección y la carga inadecuada de los equipos.

La respuesta de los servicios de emergencia también ha sido cuestionada en casos anteriores. En otro incidente con una motorina en la misma provincia, los bomberos llegaron veinte minutos tarde y sin agua, lo que impidió controlar el fuego a tiempo y agravó los daños materiales.