Régimen cubano ensaya la “guerra de todo el pueblo” y monta su teatro belicoso en medio de la policrisis nacional

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias volvió a exhibir ejercicios militares este sábado como parte del Día Nacional de la Defensa, en un nuevo intento de escenificar fortaleza bélica y cohesión ideológica mientras la población enfrenta apagones, escasez y un deterioro acelerado de las condiciones de vida.
A través de sus respectivas páginas de Facebook, los Ejércitos Occidental, Central y Oriental mostraron varios videos de ejercicios militares, en el marco de la preparación del Día Nacional de la Defensa y del llamado Año de preparación para la defensa 2026.
Las imágenes muestran prácticas de tiro desde trincheras, desplazamientos de Grupos de Combate Móvil, lanzamientos de cohetes, explosiones controladas y el uso de drones en polígonos de entrenamiento.
La puesta en escena combina música épica, planos cerrados de fusiles AK-47 y banderas cubanas, en un formato claramente promocional.
Según la narrativa oficial, estos ejercicios buscan elevar la disposición combativa del país ante un escenario de “amenaza externa”, en referencia a la escalada de tensiones con Estados Unidos tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, en una operación militar estadounidense.
Las autoridades insisten en la doctrina de la “guerra de todo el pueblo” y en la necesidad de involucrar a civiles, milicianos y reservistas en la defensa nacional.
El despliegue coincide con el anuncio gubernamental de que los sábados estarán dedicados de manera sistemática a la preparación militar, política e ideológica de la población.
Sin embargo, las autoridades no han explicado cómo impactará esta medida en la vida laboral, educativa y comunitaria, ni qué carácter tendrá la participación ciudadana.
Lejos de generar consenso, la exhibición militar provocó una oleada de reacciones críticas en redes sociales.
Muchos usuarios cuestionaron el estado del armamento, al que calificaron de obsoleto, y compararon los simulacros con un espectáculo diseñado más para intimidar a la población que para enfrentar una guerra real.
Comentarios como “sistemas totalmente atrasados”, “simulacros para amedrentar al pueblo” o “una burla frente a la tecnología militar moderna” reflejan el escepticismo generalizado.
Otros usuarios separaron explícitamente la noción de patria del gobierno, preguntándose qué razones reales existen para “defender” a un régimen que no garantiza condiciones básicas de vida.
El contraste entre el discurso bélico y la realidad cotidiana resulta cada vez más evidente. Mientras el Minfar habla de invulnerabilidad, sacrificio y defensa socialista, Cuba atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, marcada por inflación, apagones prolongados, desabastecimiento, migración masiva sin precedentes, censura y represión de cualquier manifestación de disenso.
Analistas y usuarios coinciden en que el énfasis militarista responde menos a una amenaza inminente que a una necesidad política interna, dirigida a reforzar el control, movilizar emocionalmente a la población y desviar la atención de un colapso económico y social que el propio régimen no logra contener.
Así, entre fusiles heredados de la Guerra Fría, drones exhibidos como trofeos y música épica de fondo, el poder apuesta una vez más por el teatro militar como sustituto de respuestas reales a la crisis que vive el país.
Preguntas frecuentes sobre los ejercicios militares en Cuba y su contexto político
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el Día Nacional de la Defensa en Cuba?
El Día Nacional de la Defensa en Cuba es una jornada dedicada a ejercicios militares y actividades propagandísticas que buscan mostrar la preparación del país para repeler "cualquier agresión imperialista". Estos ejercicios se enmarcan dentro de una estrategia más amplia de militarización bajo la doctrina de la "guerra de todo el pueblo", en la que se involucra a la población civil, milicias y reservistas.
¿Por qué el régimen cubano realiza ejercicios militares en medio de una crisis económica?
El régimen cubano utiliza los ejercicios militares como una herramienta política para reforzar su control interno y desviar la atención de la crisis económica y social que enfrenta el país. Estos ejercicios buscan movilizar emocionalmente a la población y proyectar una imagen de cohesión y fortaleza frente a amenazas externas, a pesar de la escasez de recursos y las condiciones de vida deterioradas en la isla.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante estos ejercicios militares?
La reacción de la población cubana ha sido en su mayoría crítica y escéptica. Muchos ciudadanos han expresado su descontento a través de redes sociales, calificando los ejercicios como una puesta en escena propagandística que consume recursos sin ofrecer soluciones reales a los problemas cotidianos. Además, se cuestiona la antigüedad del armamento y se percibe como un intento de intimidar a la población más que como una preparación para una guerra real.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos frente a los ejercicios militares en Cuba?
Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha intensificado su presencia militar en el Caribe y ha manifestado su superioridad tecnológica y estratégica a través de inversiones en modernización militar, incluyendo la utilización avanzada de drones. Esta postura contrasta con las prácticas militares cubanas, que se perciben como desfasadas y más simbólicas que efectivas frente a amenazas reales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.