Entrevista de Díaz-Canel con NBC News fue "un éxito de la propaganda castrista", analiza Mónica Baró

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La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez calificó este domingo la entrevista de Miguel Díaz-Canel en el programa "Meet the Press" de NBC News como un éxito de la propaganda castrista, y opinó que la conductora Kristen Welker le sirvió una tribuna cómoda al gobernante cubano sin apenas cuestionarlo.

"Ay, Kristen, mija. Te comió por una pata el monstruo de la propaganda castrista", escribió Baró en uno de varios posts de Facebook poco después de que NBC emitiera el episodio completo de 47 minutos, considerado la primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense en décadas, desde Fidel Castro en 1959.

Baró describió a Díaz-Canel como un "cara de tabla" que "mintió descaradamente todo lo que quiso con casi ninguna objeción", y criticó su tono condescendiente: "Cada vez que yo lo escuchaba empezar cada respuesta con un 'a ver', o un 'mira', como si le hablara a una alumna de primaria y no a una periodista, tenía que respirar profundo".

Uno de los momentos más reveladores, según Baró, fue cuando Welker le preguntó a Díaz-Canel si estaba dispuesto a liberar al rapero Maykel Osorbo y otros presos políticos: su primera reacción fue reírse.

Después de la risa, el gobernante negó la existencia de presos políticos en Cuba, calificó esa narrativa de "cápsula" y "calumnia para desprestigiar a la revolución", y aseguró que "nadie va a la cárcel" por protestar en los apagones porque los líderes escuchan al pueblo y eso es "un ejercicio democrático". "Sí, mis amores: el cara de tabla que tenemos en la presidencia de Cuba ha dicho eso", ironizó Baró.

Cuando Welker le preguntó si estaba dispuesto a comprometerse con las demandas de Washington —liberar presos políticos, celebrar elecciones multipartidistas y permitir prensa libre—, Díaz-Canel respondió que nadie le ha hecho esas demandas y que hay que dejar la "parafernalia" sobre si Cuba es una tiranía porque "somos defensores de los derechos humanos, [...] no somos una dictadura".

Baró señaló que Welker no replicó en ninguno de esos momentos, dejando que el mandatario usara el programa como plataforma propagandística dirigida, según la periodista, "a los ciudadanos americanos, no a los cubanos".

Díaz-Canel también reconoció en la entrevista que nunca ha hablado con el secretario de Estado Marco Rubio, y mostró, en palabras de Baró, "cero, cero, cero" disposición al cambio, incluso cuando Welker mencionó los ejemplos de China y Vietnam como modelos de apertura económica. "Si a él lo dejan... extermina por completo el país y sigue diciendo 'levanten el embargo'", valoró la periodista, ganadora del Premio Gabo de Periodismo latinoamericano en 2019.

Tan cómodo estuvo el gobernante que se animó a contar dos anécdotas, ironizó la analista, incluyendo una sobre "ensayos clínicos novedosos" con Alzheimer en colaboración con Colorado que habrían dejado "muy contentos" a pacientes estadounidenses, después de que Welker le dijera que no había tiempo para ello.

Baró también desmontó la legitimidad democrática de quien habla en nombre del "pueblo cubano": Díaz-Canel fue propuesto como única opción por la Comisión de Candidaturas del Parlamento en abril de 2018, un día antes de su cumpleaños, y aprobado con el 99,8% de los votos por 604 diputados sin competir contra nadie. "Eso es una parodia pésima de participación. Una burla", escribió la periodista.

Un momento inquietante llegó cuando Díaz-Canel citó a Antonio Maceo para advertir que "quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha". Para Baró, cuando el gobernante habla de "guerra de todo el pueblo", "en realidad lo que está diciendo es que está dispuesto a sacrificar un pueblo entero para proteger un sistema totalitario y represivo de 67 años".

La entrevista se produce en un contexto de máxima presión: desde enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, declarando al régimen una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional estadounidense. Luego, en reiteradas ocasiones, tanto él como el Secretario de Estado Marco Rubio se han referido a la urgencia de un cambio de régimen en la Isla.

Los cubanos, entrampados en la peor crisis del país en las últimas décadas, han manifestado en sostenidas protestas, su deseo de libertad. El gobierno de la Isla y sus instituciones militares han respondido con más represión y propaganda.