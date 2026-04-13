El "rumor de los machetes", "la tormenta quieta" y otras ternuras que vio Raúl Torres en entrevista de Díaz-Canel

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El trovador cubano Raúl Torres publicó en Facebook un encendido "poema en prosa" dedicado a Miguel Díaz-Canel tras la entrevista que el gobernante concedió a la periodista estadounidense Kristen Welker, de NBC News, en el que opina que cada respuesta del gobernante "fue un ladrillo más en ese distinto muro que no es de odio, sino de dignidad".
La entrevista, grabada en el Memorial José Martí de La Habana, fue la primera concedida por un gobernante cubano a la televisión estadounidense desde que Fidel Castro apareció en ese mismo programa en 1959. La versión completa, de 53 minutos, se emitió este domingo.
Pero a Torres solo le bastó ver uno de los segmentos que se publicaron previamente para que la musa "patriótica" le bajara, y dictara melifluas líneas para ensalzar al dirigente. Le admiró sobremanera que Canel se mostrara dispuesto a dar su vida por la revolución, de ahí que lo equiparó con figuras históricas del panteón revolucionario cubano.
En la voz del mandatario —que habitualmente presenta problemas de dicción y quiebres— el trovador sintió "un coro de generaciones, el rumor de los machetes de Maceo, la pausa medida del Che cuando fumaba y pensaba, la tormenta quieta de Fidel en la tribuna".
Las preguntas con "filo" y "trampa", señaló Torres, el presidente cubano las desmontaba "con esa calma que no es pasividad sino temple", "como quien desarma trampas para cazar serpientes". Al parecer el genio lírico del trovador oficial no reparó en que, al observar que le ponían a Canel trampas caza-serpientes, dejaba en evidencia que lo consideraban uno de estos reptiles.
"Por esa sencillez transparente, por esa forma de mirar a los ojos sin bajar la cabeza, es que el imperio no sabe qué hacer con él. Porque no se puede comprar al que no tiene precio", se derritió el trovador, conocido por su incontinente producción de temas musicales cada vez que fallece algún alto dirigente del gobierno en la Isla o lo requiere la propaganda oficial.
No es la primera vez que Torres asombra en redes con sus posicionamientos incondicionales al régimen. En 2021 lanzó "Patria o Muerte por la vida", una canción en respuesta al himno opositor "Patria y Vida", que Google catalogó como la peor canción de ese año. El tema acumuló 48,135 dislikes frente a 4,500 likes en YouTube, una diferencia tan abrumadora que obligó al propio autor a pedir públicamente que le dieran más votos positivos.
El trovador ha mantenido una línea constante de adhesión al poder regente en la Isla. En agosto de 2025 lanzó "Soy por Fidel" para el 99 aniversario del nacimiento del exdictador, y días antes cerró una defensa pública del cantante Israel Rojas con el grito de apoyo a la revolución.
"Frente a las cámaras, un hombre habló. Pero no estaba solo. Estábamos todos. Y su voz fue la nuestra. Y su defensa, la de una historia que no merece terminar en el basurero del capital. Que así sea. Que así siga. Hasta la victoria, siempre", concluyó su "poema" para redes.
En el Parnaso, los ángeles de la poesía se estremecieron.
Preguntas frecuentes sobre la entrevista de Díaz-Canel y su impacto en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué significado tiene la entrevista de Díaz-Canel con NBC News?
La entrevista de Díaz-Canel con NBC News representa la primera vez que un gobernante cubano aparece en la televisión estadounidense desde 1959, lo que tiene un valor simbólico significativo. Sin embargo, la entrevista destacó por reafirmar la rigidez del régimen cubano y su resistencia a los cambios políticos, a pesar de la presión interna y externa.
¿Cómo respondió Díaz-Canel a las críticas sobre la crisis en Cuba?
Díaz-Canel atribuyó la difícil situación que enfrenta el pueblo cubano al embargo estadounidense, desviando así la responsabilidad del gobierno cubano. Eludió asumir cualquier responsabilidad por los apagones, la escasez de alimentos y medicamentos, y rechazó las demandas de reformas políticas y elecciones multipartidistas.
¿Qué impacto tuvo la entrevista de Díaz-Canel en la opinión pública cubana?
La entrevista generó una avalancha de críticas por parte de los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. Muchos internautas acusaron a Díaz-Canel de no estar preparado para enfrentar preguntas sin guion y de priorizar su permanencia en el poder sobre el bienestar del pueblo cubano. La reacción negativa destacó la falta de legitimidad democrática del régimen y el descontento generalizado con su liderazgo.
¿Qué mensaje intentó transmitir Raúl Torres en su poema en prosa sobre la entrevista?
Raúl Torres intentó ensalzar a Díaz-Canel a través de un "poema en prosa", destacando su disposición a dar su vida por la revolución y comparándolo con figuras históricas revolucionarias cubanas. Sin embargo, su elogio fue visto por muchos como una muestra de alineación incondicional con el régimen y una falta de objetividad sobre la realidad del país.
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