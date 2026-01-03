"Abajo el imperialismo coj...": Raúl Torres pierde los estribos en la tribuna por Venezuela

El régimen cubano realizó este sábado un acto en la Tribuna Antimperialista José Martí (La Habana), convocado para condenar lo que calificó como una “agresión militar imperialista” de Estados Unidos contra Venezuela.
En un evento donde se escucharon consignas de “abajo el imperialismo” y se denunció el “secuestro” del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, el vocero del régimen Raúl Torres se sumó y gritó sin pensarlo: "Abajo el imperialismo, cojones".
Durante una intervención desde la tribuna, Torres llamó a “volver a decir ¡abajo el imperialismo!”, y entonó canciones sobre América Latina y el régimen cubano.
Díaz-Canel insistió en su intervención en que el “imperialismo” no dejará su “esencia” de “saquear”, “mentir” y “asesinar”, y plantea que repudiarlo es “la única forma” de defender “la vida de Cuba y la vida del planeta”.
Además, afirma que profesionales cubanos “no pueden dejar de sentir” “repudio y horror” y reiteran la denuncia del “secuestro” de Maduro “democráticamente elegido” y de la “compañera Cilia Flores”.
La intervención cerró con un llamado a la “unidad”, la defensa de la “paz” y la “soberanía de los pueblos”, y concluye con otra consigna: “¡Abajo el imperialismo yanqui!”, seguida de vítores.
La convocatoria al acto —fijado para las 10:00 a.m.— fue anunciada por la Presidencia de Cuba en la red social X, “pocas horas después” de confirmarse la captura de Maduro tras una incursión militar estadounidense en Caracas “este 3 de enero”.
Miguel Díaz-Canel había condenado previamente la ofensiva en X, llamándola “ataque criminal” y “terrorismo de Estado”, y reiterando el respaldo al chavismo con la consigna “Patria o Muerte ¡Venceremos!”.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.