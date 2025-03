Raúl Torres sigue con su berrinche: exige estar en el Museo de la Música Cubana por sus canciones a Chávez y Fidel

Vídeos relacionados:

El cantautor cubano Raúl Torres continúa expresando su descontento por haber sido omitido del Museo de la Música Cubana y ha vuelto a defender su derecho a ser incluido en la institución, argumentando que su obra es parte del legado cultural del país.

En una reciente publicación en redes sociales, Torres afirmó que no merecía ser excluido del museo y que, tras una conversación con la directora de la institución, se le prometió que esta omisión sería corregida. “Resultó que la Directora del museo es una mujer extraordinaria, alguien a quien admiro y quiero desde que era casi un adolescente. Ella me llamó, me ofreció sus disculpas —algo que, confieso, no esperaba— y conversamos sobre cómo el museo enmendaría aquel malentendido”, escribió el músico.

El artista aseguró que confía en que será incluido en el museo y que informará a sus seguidores cuando esto suceda. “Después de aquella conversación con la Directora, me siento mucho mejor. Sé que cumplirá su palabra, y cuando ocurra, se los haré saber”, afirmó.

Torres insistió en que su nombre debe figurar entre los artistas destacados del país y justificó su postura diciendo que su obra ha sido defendida dentro y fuera de Cuba. “Siendo franco, me parece justo. No solo soy un admirador de la obra de muchos artistas, sino también de la mía propia y de las circunstancias en las que ha sido creada. Tengo siempre presente a quienes han defendido mi obra, tanto en Cuba como en el extranjero. Los reportes internacionales de Derecho de Autor hablan por sí solos, y mi pueblo, que no deja de recordarme los títulos de mis canciones, me inspira a defender mi lugar”, agregó.

El trovador también quiso resaltar lo que, según él, define a los “cubanos de bien”: “Así somos los cubanos de bien: ofrecemos disculpas, las aceptamos y, juntos, crecemos”, concluyó en su mensaje.

En otro post, Torres reiteró su malestar y dejó claro que su música es más que simple entretenimiento: “Cuando haces sólo canciones puedes pasar por alto omisiones y no tenidas en cuenta... pero cuando eres el vehículo o el ducto por el que salieron a la luz canciones que estaban en el pensamiento de un pueblo, tienes que defenderte y reclamar tu lugar, porque así estás defendiendo al pueblo precisamente, al que jamás traicionaré”, escribió junto a una imagen de Fidel Castro y Hugo Chávez.

La indignación del trovador comenzó cuando, días atrás, visitó el Museo de la Música Cubana y descubrió que su nombre no aparecía en ninguna de sus exposiciones. “Ni una foto, ni un recuerdo, ni una mención”, lamentó en aquel momento. El artista, que ha sido un firme defensor del gobierno cubano, calificó esta omisión como “un duro revés” y manifestó su sorpresa por el hecho de que otros músicos críticos con el régimen sí estuvieran representados en la institución.

A pesar de haber recibido una disculpa oficial, Torres parece seguir inconforme y decidido a que su legado sea reconocido por el Estado cubano. Su insistencia ha generado debate en redes sociales, donde muchos usuarios han cuestionado su postura y han criticado su exigencia de ser incluido en un museo estatal.

Hasta el momento, el Museo de la Música Cubana no ha emitido un comunicado oficial sobre cómo procederá para atender el reclamo del trovador.

Preguntas frecuentes sobre Raúl Torres y su exclusión del Museo de la Música Cubana