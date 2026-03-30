Chequera vende un nuevo interruptor eléctrico: "Tócalo para que veas como viene la corriente"

Apagones. Escasez de alimentos. Falta de transporte. Ausencia de agua. Miseria. Dirigentes que engordan. Pueblo que adelgaza. Discursos políticos insufribles. País en crisis. Profunda crisis. Crisis sin fondo…

Sí, sí, sí, todo eso es cierto… pero, Farándula, lo que nadie le quita al cubano, ni ayer, ni hoy, ni aunque pasen mil años, es el deseo de reírse, la capacidad de chotear y transformar en buen humor sus penas más duras, para así, seguir "guapeando".

Que lo diga si no Mario Sardiñas, el popular Chequera, que volvió a meter “ricurancia y gozancia”, con uno de sus videos en redes.

“¡Nuevo negocio de Chequera!”, anuncia el reel, y aparece el simpático personaje, cargado con la indumentaria de uno de los tantos vendedores ambulantes que luchan la vida en las calles de la Isla.

“¡Escobas plásticas, haraganes, palillos de tender, interruptores eléééééctricoooos!”, anuncia el Cheque-negociante. Y cuando una voz en off le solicita ver los interruptores, se apura a sacar de su mochila una cazuela metálica.

“¡Puro, pero eso es un caldero!”, reclama asombrado el presunto comprador. Rápido, como un corrientazo, el Cheque responde: “Pipo, tócalo pa’ que tú veas como viene la corriente…”. Y se va, con su típico tumba’o al tiempo que sigue pregonando: “Vamos, arriba, que se acaban”...

Porque, claro, cuando a la gente no le queda más recurso que sonar las cacerolas, y hacer del Vedado, de La Güinera, de Habana del Este u otras zonas de La Habana, o de Morón, en Ciego de Ávila, y de localidades en otras provincias, una sinfonía caótica de golpes metálicos y reclamos bien calientes para que pongan la electricidad luego de apagones de 20, 30, 40 horas… Cuando sucede esto, y el Gobierno y las fuerzas represivas saben que los calderos iracundos de hoy podrían ser las oficinas del PCC quemadas de mañana y, se apuran a calmar con unas horas de corriente el hastío acumulado; cuando todo eso sucede y entre golpe al caldero y golpes de la represión la gente sobrevive, o sobremuere, entonces está claro dónde quedan los interruptores eléctricos.

Y en la esquina de cualquier barrio, con la pinta jodedora y filosa de Chequera, quizá se multiplican los vendedores de interruptores; y, lo que es mejor, los compradores dispuestos a usarlos.

A ver si de una vez los que deberían garantizar la electricidad abandonan su programa humorístico "Vivir del cuento".