"Prepárate pa la clase de 'inflamación' que viene, papi": Chequera y los nuevos billetes

El popular actor Mario Sardiñas, conocido por su personaje Chequera de Vivir del cuento, publicó un video en Facebook en el que satiriza con su estilo inconfundible la llegada de los nuevos billetes cubanos de 2,000 y 5,000 pesos, y de paso le manda un recado a la inflación que, según él, viene con todo.

En el clip, de 38 segundos, Chequera aparece vestido con gorra blanca, gafas de sol, shorts de cuadros y una cadena con un enorme colgante de signo de dólar, tirando billetes de pequeña denominación al suelo con toda la fanfarria de quien se cree millonario.

"Estoy saliendo de los billeticos viejos, papi, porque ahora vienen billetes nuevos de 2.000 y de 5.000, papi", anuncia con la ostentación de un banquero criollo.

Pero la filosofía de Chequera no se queda ahí. Con su lógica aplastante, redefine la anatomía humana para los tiempos cubanos que corren: "El ser humano se divide en tres: cabeza, tronco y billetes de alta denominación, papi".

Y por si alguien tenía dudas sobre la utilidad de esos billetes nuevos, el humorista va directo al doliente tema "cajero automático", ese símbolo nacional del vacío: "El hombre no se determina por las veces que se cae, sino por las veces que va al cajero automático a sacar dinero. Y nunca hay dinero, papi".

El remate, sin embargo, es el que más duele porque más verdad tiene: "No te preocupes por el tamaño del billete, papi. Preocúpate por el vuelto que te van a dar en la bodega cuando vayas a comprar el pan que cuesta un peso". Eso, sin hablar de que muchas veces ni siquiera hay pan, o cuando hay es incomible.

El contexto que rodea el chiste no tiene nada de gracioso. El Banco Central de Cuba anunció el 31 de marzo la emisión de los billetes de 2,000 y 5,000 pesos —los de mayor denominación en la historia del país—, que comenzaron a circular el 1 de abril en La Habana. La justificación oficial fue facilitar las transacciones en efectivo, pero la realidad es que 5,000 CUP equivalen a apenas unos diez dólares al tipo de cambio informal, que ya supera los 500 pesos por dólar.

Para colmo, tras la emisión de los nuevos billetes, el dólar subió a 518 CUP y el euro a 585 CUP en el mercado sumeregido, confirmando los temores de que la medida no frenaría la inflación, sino todo lo contrario.

El salario mensual promedio estatal no llega a los 7,000 pesos, lo que equivale a poco más de un billete de 5,000 CUP, mientras muchos jubilados no alcanzarán con sus pensiones ni para uno de los nuevos y flamantes billetes de máxima cuantía. Subsistir mínimamente en Cuba requiere entre 30,000 y 60,000 pesos al mes, y un desayuno básico ya cuesta 7,250 pesos según reportes de activistas.

No es la primera vez que Chequera apunta su humor a la debacle monetaria cubana. En junio de 2025 retrató la cruda realidad de los jubilados con cheques de 1,600 CUP, y en octubre de ese año personificó al dólar y al euro como personajes que "engordan" mientras el peso cubano está "fundido".

La frase con la que cerró el video resume bien el estado de ánimo colectivo ante tanto desparpajo oficial: "Qué falta de ricurancia, caballero".