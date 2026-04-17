Bukele permitirá cadena perpetua a menores desde los 12 años en El Salvador

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Bukele promulgó el pasado martes una reforma constitucional que permite imponer cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años por delitos graves como homicidio, feminicidio, agresión sexual y terrorismo.

La Asamblea Legislativa aprobó la reforma el 17 de marzo con 59 votos a favor de 60 posibles, sin debate previo ni estudio en comisiones, y su publicación en el Diario Oficial confirmó la fecha de entrada en vigor, que será el 26 de abril.

La reforma modifica el artículo 27 inciso segundo de la Constitución salvadoreña, que desde 1983 prohibía expresamente las penas perpetuas.

El nuevo texto establece que "la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas".

Antes de la reforma, la pena máxima para menores de 12 a 16 años era de 10 años de prisión, y de 15 a 20 años para los mayores de 16.

Con el nuevo marco legal, un niño de 12 años condenado como autor o cómplice de esos delitos podría pasar el resto de su vida en prisión.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, e impulsada directamente por Bukele.

Las reformas constitucionales llevaron aparejadas modificaciones a varias leyes: el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, la Ley Penal Juvenil y la Ley Orgánica Judicial.

Entre los cambios más significativos destaca la conversión de los juzgados de menores en tribunales de lo criminal, que serán los encargados de juzgar los casos en los que aplique la cadena perpetua.

La reforma también contempla un mecanismo de revisión obligatoria de la condena tras 25 años de cumplimiento, que evaluará la rehabilitación del condenado y la posibilidad de una libertad controlada.

Con esta medida, El Salvador se convierte en el noveno país de América Latina en contar con cadena perpetua.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU y UNICEF expresaron este viernes su "profunda preocupación" ante la aprobación de estas reformas, señalando que la detención prolongada de menores es "perjudicial para los adolescentes".