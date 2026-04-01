Bukele responde a la ONU: "Nosotros no vamos a volver al pasado"

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió su política de seguridad ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que había adjuntado un documento con recomendaciones sobre justicia juvenil en el país.

Nosotros no vamos a volver al pasado, dijo Bukele en X este 31 de marzo, y recordó que organismos internacionales similares ya habían influido en la política salvadoreña con consecuencias que calificó de desastrosas.

"¿Recuerdan el 27 de abril de 1994? Tal vez ustedes no, pero nosotros sí", escribió el mandatario, aludiendo a la aprobación de la Ley del Menor Infractor, impulsada bajo recomendaciones internacionales justo después de una guerra civil que dejó 85,000 muertos.

Según Bukele, esa ley estableció penas mínimas para menores de 18 años que generaron impunidad. Tres años después, la administración de Bill Clinton deportó a salvadoreños que habían formado pandillas en Estados Unidos, quienes encontraron a su llegada una legislación que prácticamente los blindaba si reclutaban adolescentes.

"Los pandilleros recién llegados empezaron a reclutar casi exclusivamente a menores de edad, todos capaces de cometer crímenes atroces con el único riesgo de TAL VEZ enfrentar una PENA MÍNIMA en un centro light", señaló el presidente.

El resultado, según Bukele, fue que esas pandillas "se convirtieron en los grupos criminales más sangrientos del mundo", mantuvieron "prisionero al 80% del país", constituyeron "un gobierno paralelo" y dejaron "un cuarto de millón de muertos y desaparecidos, además de 2 millones de desplazados", convirtiendo a El Salvador en "la capital mundial de los homicidios".

El mandatario cerró su mensaje con un rechazo explícito a las recomendaciones de la ONU: "Llévense sus experimentos sociales a otros países que no hayan sufrido lo que nosotros hemos sufrido; tal vez ellos les crean (ojalá que no)."

El intercambio se produce en el marco de una presión internacional sostenida sobre el gobierno de Bukele por sus políticas de seguridad, en particular el régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado mensualmente más de cuarenta veces, bajo el cual se han realizado más de 81,000 detenciones, incluyendo más de 3,200 menores.

En febrero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó reformas que ordenan el traslado de menores infractores a cárceles para adultos, medida que la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional calificaron de grave retroceso.

Bukele, sin embargo, defiende los resultados de su política: la tasa de homicidios cayó de más de 100 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.9 en 2025, y el país acumula más de 900 días consecutivos sin homicidios registrados.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2024, el presidente ya había anticipado su postura: "hemos encarcelado a miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones."