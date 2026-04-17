El cantante cubano Velito El Bufón publicó un adelanto de su nuevo videoclip "Te echo de menos" y encendió las redes sociales, pero no precisamente por la música: los seguidores detectaron que las modelos del clip —una rubia y una morena— guardan un parecido más que sospechoso con las dos mujeres más importantes de su vida sentimental.

El video fue compartido en Instagram con el anuncio de que el estreno oficial sería hoy viernes a las seis de la tarde, y los comentarios no tardaron en convertirse en un festival de humor y picardía.

La teoría que se instaló rápidamente entre los fans es que Velito escogió a propósito una modelo rubia y otra pelinegra para representar, respectivamente, a su nueva novia Paula Martínez —tripulante de cabina, rubia— y a su ex Thalía, madre de sus dos hijos.

"La nueva, la nueva y la ex, ¿buscó bailarinas parecidas o soy yo?", escribió un seguidor, resumiendo lo que todos pensaban.

Otro comentario que acumuló reacciones fue: "Alguien vio las indirectas de las bailarinas o soy yo, hay que terminar el video para ver qué pasa".

La comparación más directa llegó con: "La pelinegra se da un aire a Thalía, ¿será cazzualidad?" Y varios usuarios fueron aún más al grano: "Las bailarinas se parecen a cada una de las mujeres, indirecta bien directa", "Hasta las modelos se parecen, qué enfermedad" y "Ya tú sabes, las models: la nueva y la ex".

Pero el comentario que se robó el titular fue la comparación con el escándalo reciente de Christian Nodal: "Ni Cristian Nodal se atrevió a tanto, cómo se pone Velito El Bufón". Incluso alguien lo bautizó directamente como "Nodal 3.0".

La referencia tiene toda la lógica del mundo: el pasado 10 de abril, Nodal lanzó el videoclip de "Un vals" con la modelo Dagna Mata como protagonista, cuyo parecido físico con su ex Cazzu —cabello corto oscuro, tatuajes en el cuello, piercing en la nariz— desató una polémica internacional. El video fue eliminado de TikTok y Nodal tuvo que deslindarse públicamente: "No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música", y lo que ha pasado con el video es muestra de eso.

La diferencia, según los fans de Velito, es que el cubano no se conformó con una modelo: metió dos, cada una representando a una mujer distinta de su historia. "Mmm, una de pelo rubia y otra pelinegra, las indirectas están potentes", resumió otro seguidor entre risas.

El contexto sentimental de Velito es de sobra conocido: se separó de Thalía en febrero de 2026, apenas tres días después del nacimiento de su segundo hijo Thiago, y desde entonces ha lanzado una serie de canciones que sus seguidores interpretan como dedicadas a su ex, lo que le valió el apodo de "el Shakiro de Cuba". En marzo oficializó su relación con Paula Martínez en España.

El comentario más likeado del adelanto, lo dijo todo con una sola frase: "Es algo, que mientras se inspire en ella, todas son palos".