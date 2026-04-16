Abogada de inmigración Liudmila Marcelo explica todo lo que tienes que saber si eres CBP One en EE.UU.

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo explicó este miércoles en detalle la situación migratoria de quienes ingresaron a Estados Unidos mediante CBP One y aclaró qué consecuencias tiene no registrarse en el Servicio Selectivo a la hora de solicitar la ciudadanía estadounidense.

Marcelo aclaró que los denominados CBP One son personas que entraron al país por un puerto fronterizo usando una aplicación del gobierno, que permitía solicitar cita en la frontera sur para pedir autorización de entrada y luego un alivio migratorio.

Al ingresar por esta vía, las autoridades les otorgaron un documento I-94, que equivale a un parole, lo que permite a los cubanos acogerse a la Ley de Ajuste Cubano tras un año y un día de permanencia en el país.

El problema central, según Marcelo, es que estas personas son clasificadas como "arriving aliens", lo que significa que la Corte de inmigración no tiene jurisdicción sobre su ajuste de estatus. "La corte no tiene jurisdicción sobre el ajuste de estatus y ahí es donde está el problema", explicó la abogada.

Eso obliga a muchos a enfrentarse a un caso de asilo ante la Corte, aunque no tengan una causa real para pedirlo. "Presentar un asilo frívolo representa entonces un problema también porque te deja inelegible también después para el ajuste de estatus", advirtió Marcelo.

La estrategia recomendada es extender lo más posible la Corte final para evitar tener que defender un asilo ante esa Corte, según señaló la abogada.

En Miami y Orlando los jueces suelen cooperar cerrando o alargando los casos, pero en Texas es muy difícil que te cierren la corte, especialmente en San Antonio, precisó la abogada.

A esto se suma la pausa en los trámites de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, vigente desde diciembre de 2025. Antes de esa pausa, los CBP One cubanos recibían su ajuste de estatus en un plazo de entre tres y seis meses. Ahora los trámites están detenidos y las residencias no están llegando, dijo.

Hay, sin embargo, una buena noticia reciente: una jueza federal ordenó que era ilegal que el gobierno hubiera suspendido el parole y los permisos de trabajo de los CBP One. "Estas personas ahora vuelven a tener válido su permiso de trabajo", indicó Marcelo, al menos de forma temporal.

Sobre el segundo tema abordado en el programa, la abogada aclaró qué ocurre cuando un hombre de entre 18 y 25 años no se registra en el Servicio Selectivo y luego quiere naturalizarse como ciudadano estadounidense.

Todo hombre que haya vivido en Estados Unidos entre los 18 y los 26 años está obligado a registrarse en ese sistema, sin importar su estatus migratorio. "No importa el estatus que tengas, no importa si no tienes estatus, se supone que tienes que registrarte", subrayó Marcelo.

No hacerlo no implica servicio militar activo, ya que Estados Unidos no tiene reclutamiento obligatorio desde 1973, pero sí tiene consecuencias directas para la naturalización.

"Si alguien solicita la ciudadanía con 28 años y no se registró en su momento, tiene que pasar entonces un periodo como de castigo; de que no te registraste", explicó la abogada, y deberá esperar hasta los 33 o 35 años para poder presentar la solicitud.

"Te van a extender ese periodo de tiempo en el que puedas naturalizarte", precisó Marcelo, dejando claro que se trata de una demora de aproximadamente cinco años, no de una prohibición permanente.