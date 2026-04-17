Casi arrestan a Angelina Castro en Milán: Comparte el momento que podría haber acabado en la cárcel

Viernes, 17 Abril, 2026 - 07:13

Angelina Castro Foto © Angelina Castro / TikTok

La cubanoamericana Angelina Castro estuvo a punto de meterse en un verdadero problema con la policía italiana durante su visita al Duomo de Milán, después de bromear con un agente apuesto pidiéndole que la arrestara por haberse robado algo del emblemático monumento.

El incidente ocurrió esta semana mientras Castro se encontraba de vacaciones en Italia, un viaje que organizó con apenas dos días de anticipación y que ya le había deparado varios contratiempos antes de llegar siquiera al centro de Milán.

En un video de 22 segundos publicado el jueves en su cuenta de TikTok @angelinacastrashop, Castro relató la escena con su característico humor: le pidió a alguien que tradujera al italiano una frase de coqueteo dirigida al policía. Dile al muchacho que me robé algo del Duomo, que me arreste.

COMENTAR

Archivado en:

Videos
Influencer
TikTok
Redes sociales
Cubana
Italia
Cubanos en Italia
Humor
Noticias en 2026
Noticias en Abril del 2026
Noticias del Viernes, 17 de Abril del 2026

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

Descarga la App de CiberCuba

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada