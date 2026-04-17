Casi arrestan a Angelina Castro en Milán: Comparte el momento que podría haber acabado en la cárcel

La cubanoamericana Angelina Castro estuvo a punto de meterse en un verdadero problema con la policía italiana durante su visita al Duomo de Milán, después de bromear con un agente apuesto pidiéndole que la arrestara por haberse robado algo del emblemático monumento.

El incidente ocurrió esta semana mientras Castro se encontraba de vacaciones en Italia, un viaje que organizó con apenas dos días de anticipación y que ya le había deparado varios contratiempos antes de llegar siquiera al centro de Milán.

En un video de 22 segundos publicado el jueves en su cuenta de TikTok @angelinacastrashop, Castro relató la escena con su característico humor: le pidió a alguien que tradujera al italiano una frase de coqueteo dirigida al policía. Dile al muchacho que me robé algo del Duomo, que me arreste.