Así se prepara esta cubana en la isla para la dura situación en Cuba: "Para lo que viene"

La creadora de contenido cubana Ady Machín (@adymachin23) publicó este jueves un video en TikTok en el que muestra cómo se está preparando para enfrentar la crisis que atraviesa Cuba, con una compra mensual de alimentos más grande de lo habitual para constituir una reserva familiar.

"Cuba está atravesando por una situación muy difícil y hoy voy a mostrar cómo me estoy preparando para lo que se viene", dice Ady al inicio del video, grabado durante su rutina matutina mientras tomaba café con leche, arreglaba la cama y ponía ropa a lavar.

La decisión de ampliar la compra mensual responde a una estrategia de planificación ante la incertidumbre. "Hoy me llegó la compra que hacemos mensualmente, pero esta vez quisimos hacerla un poquito más grande para tener una reserva", explica. "Esto nos da un poquito de tranquilidad mientras seguimos viendo cómo todo sube de precio y la vida se hace cada vez más complicada."

Ady no esquiva la realidad que viven millones de cubanos que no tienen su misma posibilidad de planificarse. "Hay muchísimas personas que día a día luchan por conseguir lo más básico y aún así no pueden, y eso es algo que debemos recordar siempre", afirma en el video.

Su testimonio refleja una Cuba en crisis humanitaria sin precedentes. Según datos de abril de 2026, el 97% de los cubanos perdió acceso a alimentos básicos, el 89% vive en pobreza extrema y siete de cada diez personas omiten comidas diarias. El costo de vida supera los 40,000 pesos mensuales frente a un salario medio de apenas 6,000 pesos.

La crisis energética agrava aún más el acceso a los alimentos. Cuba lleva más de tres meses sin recibir combustible suficiente, lo que ha dejado retenidos en puertos unos 200 contenedores con suministros alimentarios, kits de cocina y sistemas de purificación de agua. Un millón de personas depende de camiones cisterna para acceder al agua potable.

La ONU lanzó en marzo de 2026 un Plan de Acción Ampliado con un presupuesto de 94.1 millones de dólares para atender a aproximadamente dos millones de personas en 63 municipios, y califica la situación como una crisis con impacto humanitario sistémico y creciente que afecta la salud, el agua, la alimentación, la educación, el transporte y las telecomunicaciones.

En este contexto, TikTok se ha convertido en la principal plataforma de testimonio de los cubanos dentro de la isla. Otros creadores han documentado semanas sin distribución de pan en las bodegas, placitas oficiales vacías y lo que es posible comprar, y lo que es posible comprar con 5,000 pesos: apenas arroz, espaguetis y algo de pollo.

Para Ady, la rutina y la organización son una forma de resistencia cotidiana. "Para mí, preparar la casa, organizar la comida y tener algo guardado es simplemente una forma de cuidar de los míos dentro de lo posible mientras trato de vivir el día a día sin dejar que la incertidumbre me paralice", señala.

"Esta compra y esta rutina son mi manera de mantener estabilidad y organización, de sentir que hago algo concreto ante la situación, paso a paso", concluye la creadora, cuyo video acumuló más de 21,400 visualizaciones en menos de 24 horas.