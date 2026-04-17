Gerardo Hernández comparte video de cubanos bailando tras acto político: "Según los odiadores asisten obligados"

Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), publicó en Facebook un video de cubanos bailando en la calle tras la conclusión de un acto político oficial celebrado el miércoles en La Habana, acompañado de un dardo dirigido a quienes critican la naturaleza de esa participación.

"Al terminar el acto en apoyo a la Revolución, me crucé con algunos de los que -según los odiadores- asisten 'obligados'...", escribió Hernández.

En una segunda publicación, el exespía añadió: "¡Los cubanos la forman donde quiera! Terminado el acto, nos encontramos a este grupo bailando en medio de la calle al ritmo de 'Me dicen Cuba'."

Las imágenes y el video muestran a un grupo de personas bailando y celebrando en las inmediaciones del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), en el Vedado, donde se aprecian carteles con la leyenda "100 años con Fidel" en la fachada del edificio.

El acto al que hace referencia Hernández fue la conmemoración del 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, celebrado el miércoles en la esquina de las calles 23 y 12 del Vedado y presidido por Miguel Díaz-Canel.

Para garantizar el evento, la Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana ordenó el cierre total de varias calles del municipio Plaza de la Revolución desde las 05:00 horas de ese día.

La publicación de Hernández responde directamente a una crítica recurrente de opositores y cubanos en el exilio, quienes denuncian que la asistencia a estos actos es coaccionada a través de centros de trabajo, escuelas y organizaciones de masas, mientras el régimen los presenta como expresión de apoyo popular voluntario.

El mismo día del acto, el humorista Ulises Toirac criticó el evento en Facebook, calificándolo de "despilfarro de recursos" en medio de apagones que alcanzaron hasta 1,872 megavatios de déficit energético en el país.

La publicación de Hernández se enmarca en un patrón propagandístico habitual en sus redes sociales. El 12 de abril publicó una foto del Capitolio de La Habana como "Hermosa Habana", generando indignación. El 1 de abril mostró a un cubano durmiendo en cartones en Miami para atacar a políticos cubanoamericanos. Y en enero posó con una ametralladora PKM afirmando que el pueblo cubano desea paz pero está listo para la guerra.

Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas desde los años noventa, con apagones extendidos, escasez generalizada de alimentos y combustible, y un éxodo masivo de población, contexto que hace aún más llamativa la narrativa festiva que Hernández intenta proyectar desde su tribuna en redes sociales.