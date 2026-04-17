Gerardo Hernández comparte video de cubanos bailando tras acto político: "Según los odiadores asisten obligados"

Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), publicó en Facebook un video de cubanos bailando en la calle tras la conclusión de un acto político oficial celebrado el miércoles en La Habana, acompañado de un dardo dirigido a quienes critican la naturaleza de esa participación.
"Al terminar el acto en apoyo a la Revolución, me crucé con algunos de los que -según los odiadores- asisten 'obligados'...", escribió Hernández.
En una segunda publicación, el exespía añadió: "¡Los cubanos la forman donde quiera! Terminado el acto, nos encontramos a este grupo bailando en medio de la calle al ritmo de 'Me dicen Cuba'."
Las imágenes y el video muestran a un grupo de personas bailando y celebrando en las inmediaciones del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), en el Vedado, donde se aprecian carteles con la leyenda "100 años con Fidel" en la fachada del edificio.
El acto al que hace referencia Hernández fue la conmemoración del 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, celebrado el miércoles en la esquina de las calles 23 y 12 del Vedado y presidido por Miguel Díaz-Canel.
Para garantizar el evento, la Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana ordenó el cierre total de varias calles del municipio Plaza de la Revolución desde las 05:00 horas de ese día.
La publicación de Hernández responde directamente a una crítica recurrente de opositores y cubanos en el exilio, quienes denuncian que la asistencia a estos actos es coaccionada a través de centros de trabajo, escuelas y organizaciones de masas, mientras el régimen los presenta como expresión de apoyo popular voluntario.
El mismo día del acto, el humorista Ulises Toirac criticó el evento en Facebook, calificándolo de "despilfarro de recursos" en medio de apagones que alcanzaron hasta 1,872 megavatios de déficit energético en el país.
La publicación de Hernández se enmarca en un patrón propagandístico habitual en sus redes sociales. El 12 de abril publicó una foto del Capitolio de La Habana como "Hermosa Habana", generando indignación. El 1 de abril mostró a un cubano durmiendo en cartones en Miami para atacar a políticos cubanoamericanos. Y en enero posó con una ametralladora PKM afirmando que el pueblo cubano desea paz pero está listo para la guerra.
Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas desde los años noventa, con apagones extendidos, escasez generalizada de alimentos y combustible, y un éxodo masivo de población, contexto que hace aún más llamativa la narrativa festiva que Hernández intenta proyectar desde su tribuna en redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Gerardo Hernández publicó un video de cubanos bailando tras un acto político?
Gerardo Hernández publicó el video para contradecir las críticas que aseguran que los cubanos asisten obligados a los actos políticos. Según él, las imágenes muestran una expresión genuina de apoyo y alegría después del evento.
¿Cómo ha respondido la población cubana a las publicaciones de Gerardo Hernández?
Las publicaciones de Gerardo Hernández han generado una oleada de críticas y burlas en redes sociales. Muchos cubanos sienten que sus mensajes propagandísticos están desconectados de la realidad y agravan el malestar social frente a las dificultades cotidianas.
¿Qué opinan los cubanos sobre los actos políticos organizados por el gobierno?
Muchos cubanos critican estos actos como un despilfarro de recursos, especialmente en un contexto de crisis energética y escasez de bienes básicos. Denuncian que la asistencia es frecuentemente coaccionada y que se presentan como actos de apoyo voluntario al gobierno.
¿Cuál es la situación económica actual en Cuba?
Cuba atraviesa su peor crisis económica desde los años noventa, con apagones extendidos, escasez de alimentos y combustible, y un éxodo masivo de población. Esta situación ha generado un descontento creciente hacia las políticas del gobierno.
¿Qué impacto tienen las críticas de figuras como Ulises Toirac en la percepción pública?
Las críticas de figuras públicas como el humorista Ulises Toirac refuerzan el descontento popular al señalar la desconexión entre las acciones del gobierno y las necesidades reales de la población, acentuando el debate sobre la gestión del régimen cubano.
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