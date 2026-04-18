La cubana detrás del sonido de Rosalía: Quién es Yudania Gómez y por qué todos hablan de ella

Yudania Gómez Heredia, directora de orquesta cubana nacida en Santa Clara en 1994, y radicada en Alemania en la actualidad, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Lux Tour 2026 de Rosalía.

La música clásica también tiene un lugar en el espectáculo global y Yudania lo está demostrando. La directora de orquesta cubana, formada en algunas de las instituciones más exigentes de Europa, es una de las personas clave de la gira más ambiciosa de la artista española hasta la fecha.

Yudania Gómez Heredia dirige a la prestigiosa Heritage Orchestra y ha sabido sumarse a Lux Tour armónicamente, a pesar de ser un show que combina pop, estética barroca y diversos arreglos sinfónicos.

Su llegada al proyecto no es casual. Fue elegida por su talento y su sólida preparación académica, que incluye estudios en el Instituto Superior de Arte de La Habana, la Universidad de Regensburg y la Universidad de Música de Núremberg. Poco a poco se ha convertido en una figura cada vez más visible dentro del circuito internacional.

De la formación académica a los grandes escenarios del pop

La colaboración con Rosalía surgió de manera directa, cuando la cantante se interesó en su trabajo y la contactó personalmente.

Yudania contó en el pódcast Las Cosmos que la propuesta le pareció inicialmente irreal, pero en cuestión de días se transformó en uno de los proyectos más importantes de su carrera.

El debut en el LDLC Arena de Lyon confirmó el acierto: un estadio lleno, una puesta en escena impactante y una orquesta ubicada en el centro del espectáculo, ganándose la atención y el aplauso del público.

Para Yudania, la experiencia fue “surreal”, pero también natural, gracias a su dominio de repertorios complejos y su capacidad de adaptación.

Además de su trabajo en escenarios internacionales, la directora cubana mantiene una fuerte vocación divulgativa en redes sociales, donde acerca la música clásica a miles de seguidores.

Su perfil artístico, que fusiona raíces afrocubanas, tradición europea y sensibilidad contemporánea, la posiciona como una de las figuras emergentes más interesantes de la dirección orquestal actual.