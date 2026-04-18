Unión Eléctrica anuncia menos apagones para este sábado y los cubanos reaccionan: "¿De dónde salió tanta disponibilidad?"

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La Unión Eléctrica (UNE) publicó este sábado su parte diario con cifras que, en el contexto de la catástrofe eléctrica cubana, suenan casi a buena noticia: un déficit proyectado de 1,290 MW para el horario pico nocturno, frente a los 1,591 MW del viernes y los 1,671 MW del miércoles.

A las 6:00 am de este sábado, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1,570 MW frente a una demanda de 2,500 MW, con 932 MW ya afectados desde la madrugada.

Para el pico nocturno, la entidad estatal pronostica una disponibilidad de 1,810 MW, una demanda de 3,100 MW y una afectación estimada de 1,320 MW, gracias a la entrada prevista de cinco motores del Emplazamiento Fuel de Moa (60 MW), la unidad 6 de la termoeléctrica Mariel (80 MW), la unidad 1 de la termoeléctrica Santa Cruz (60 MW) y la unidad 4 de Energás Varadero (40 MW).

La mejora relativa se explica, según comentarios en redes sociales, por la entrada de combustible ruso recibido a finales de marzo, que permitió reactivar la generación distribuida.

Siguen en avería, sin embargo, cuatro bloques de las termoeléctricas Mariel, Ernesto Guevara, Antonio Maceo y Felton, con 367 MW adicionales fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

Los cubanos no tardaron en reaccionar en la página de Facebook de la UNE, y lo hicieron con la mezcla de incredulidad e ironía que solo da vivir años de apagones.

"¿La disponibilidad subió 600 MW de un día para otro?", preguntó un usuario con desconfianza.

"Esos números no me los creo, ya que no veo luz, están muy chistosos y no estoy para chiste", dijo una joven.

"Si no eres de La Habana, ni sueñes que verás el cambio", afirmó un santiaguero.

"Bueno, no lo he notado, todavía estamos en apagón desde ayer aquí en Matanzas", dijo un residente en Varadero.

"A prepararse para la semana que viene, esto raro raro", comentó un habanero.

"OMG, ¡la Unión Eléctrica y su varita mágica!", se burló una madre de familia.

La crisis energética va mucho más allá de la electricidad. Según informó el miércoles Abel Fernández Díaz, director de Acueducto de Aguas de La Habana, más de 200,000 habaneros -cerca del 11 % de la población de la capital- no tienen acceso regular al agua potable como consecuencia directa de los apagones.

El propio gobernante Díaz-Canel reconoció que el país carece de combustible absolutamente para casi todo, a pesar de la llegada a finales de marzo de un cargamento de combustible ruso.

En cuanto a la atención sanitaria, la ONU confirmó que dos millones de personas están afectadas, con 96,000 cirugías pendientes.