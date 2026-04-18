Díaz-Canel dice que habrá menos burocracia y ministerios en Cuba

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Miguel Díaz-Canel anunció el viernes, en una entrevista exclusiva concedida a RT, que el régimen cubano implementará antes de mediados de 2026 un amplio redimensionamiento del aparato estatal para "reducir la burocracia".

La medida incluirá la reducción del número de ministerios, la eliminación de estructuras intermedias y la disminución del tamaño de algunas empresas estatales.

La entrevista se realizó en el marco del V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital, que se celebra en La Habana hasta este sábado.

"Nos estamos planteando también un redimensionamiento de todo el aparato estatal, administrativo y empresarial, o sea, reducir burocracia; que no es solo por las estructuras, porque puede haber una estructura pequeña que sea burocrática. Hay que trabajar en las dos direcciones", dijo.

Díaz-Canel agregó que el plan está orientado a construir estructuras "más planas y más eficientes, más dinámicas, que permitan una gestión de gobierno más dinámica".

Según detalló, se están estudiando las características de las funciones estatales de los organismos de la Administración Central del Estado, para ver cuáles se pueden ir integrando. El objetivo es "que haya menor número de ministerios, menor número de estructuras intermedias entre los territorios y el país".

Añadió que el proceso está en el momento de "concepción", con una propuesta elaborada que está en fase de consulta por "expertos".

"Reducción del número de ministerios y reducción de la magnitud de algunas empresas estatales que son muy grandes, reducción de los eslabones intermedios entre ministerios y gobierno central con las provincias y los municipios, y por otro lado, la autonomía municipal que le va a dar una dinámica a ese sistema de relaciones de administración y de gestión", recalcó.

Este anuncio representa la primera reestructuración significativa del aparato estatal en años, aunque analistas advierten que las reformas son insuficientes sin cambios estructurales profundos.

Entre las medidas ya adoptadas figura el Decreto 127/2025, publicado en la Gaceta Oficial el 9 de abril.