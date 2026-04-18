Díaz-Canel dice que habrá menos burocracia y ministerios en Cuba

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Miguel Díaz-Canel anunció el viernes, en una entrevista exclusiva concedida a RT, que el régimen cubano implementará antes de mediados de 2026 un amplio redimensionamiento del aparato estatal para "reducir la burocracia".
La medida incluirá la reducción del número de ministerios, la eliminación de estructuras intermedias y la disminución del tamaño de algunas empresas estatales.
La entrevista se realizó en el marco del V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital, que se celebra en La Habana hasta este sábado.
"Nos estamos planteando también un redimensionamiento de todo el aparato estatal, administrativo y empresarial, o sea, reducir burocracia; que no es solo por las estructuras, porque puede haber una estructura pequeña que sea burocrática. Hay que trabajar en las dos direcciones", dijo.
Díaz-Canel agregó que el plan está orientado a construir estructuras "más planas y más eficientes, más dinámicas, que permitan una gestión de gobierno más dinámica".
Según detalló, se están estudiando las características de las funciones estatales de los organismos de la Administración Central del Estado, para ver cuáles se pueden ir integrando. El objetivo es "que haya menor número de ministerios, menor número de estructuras intermedias entre los territorios y el país".
Añadió que el proceso está en el momento de "concepción", con una propuesta elaborada que está en fase de consulta por "expertos".
"Reducción del número de ministerios y reducción de la magnitud de algunas empresas estatales que son muy grandes, reducción de los eslabones intermedios entre ministerios y gobierno central con las provincias y los municipios, y por otro lado, la autonomía municipal que le va a dar una dinámica a ese sistema de relaciones de administración y de gestión", recalcó.
Este anuncio representa la primera reestructuración significativa del aparato estatal en años, aunque analistas advierten que las reformas son insuficientes sin cambios estructurales profundos.
Entre las medidas ya adoptadas figura el Decreto 127/2025, publicado en la Gaceta Oficial el 9 de abril.
Preguntas frecuentes sobre las reformas en Cuba anunciadas por Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Qué reformas anunció Díaz-Canel para el aparato estatal cubano en 2026?
Díaz-Canel anunció un redimensionamiento del aparato estatal en Cuba que incluye la reducción del número de ministerios, la eliminación de estructuras intermedias y la disminución del tamaño de algunas empresas estatales. Estas medidas buscan reducir la burocracia y crear estructuras más planas y eficientes para una gestión gubernamental más dinámica.
¿Cuál es el objetivo de las reformas anunciadas por Díaz-Canel?
El objetivo de las reformas anunciadas por Díaz-Canel es reducir la burocracia y crear un sistema de gobierno más eficiente y dinámico. Esto incluye disminuir el número de ministerios y estructuras intermedias, así como aumentar la autonomía municipal para mejorar la gestión administrativa y de gobierno en Cuba.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba en medio de estas reformas?
Cuba enfrenta una crisis económica y energética significativa, con apagones frecuentes y una escasez de combustible. Además, la economía cubana se contrajo un 5% en 2025 y se proyecta una caída adicional del 7.2% para 2026. Estas condiciones generan un entorno desafiante para la implementación efectiva de las reformas anunciadas por Díaz-Canel.
¿Por qué las reformas de Díaz-Canel son vistas con escepticismo?
Las reformas de Díaz-Canel son vistas con escepticismo porque no se acompañan de cambios estructurales profundos y se perciben como promesas repetidas sin resultados verificables. La falta de implementación efectiva y la persistente crisis económica y social aumentan las dudas sobre la viabilidad de las reformas propuestas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.