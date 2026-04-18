Viceministra de Exteriores dice que Cuba se defendería "con determinación" ante un ataque estadounidense

La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Anayansi Rodríguez Camejo, afirmó en una entrevista con Deutsche Welle publicada este viernes que Cuba está preparada para resistir un eventual ataque militar de Estados Unidos hasta el último aliento de cada cubano y cubana patriota.

Las declaraciones fueron concedidas en Berlín, donde la funcionaria del régimen realizó una gira diplomática que incluyó Ginebra y Bruselas, y donde en 48 horas completó siete encuentros con representantes de todo el espectro político alemán, incluida la CDU del canciller Friedrich Merz.

"Si esa aventura bélica llegara, estamos también preparados para enfrentarla, para resistir con determinación", declaró Rodríguez Camejo, quien al mismo tiempo aseguró que Cuba prefiere el diálogo y espera que Washington "no se lance a esa aventura bélica".

Las declaraciones se producen en un momento de escalada retórica sin precedentes.

El presidente Donald Trump afirmó públicamente que podría "hacer una parada en Cuba" una vez concluida la guerra contra Irán, y habló de llevar "un nuevo amanecer" a la isla, incluyendo la posibilidad de "una toma amistosa o no".

Según reportes de USA Today del pasado jueves, el Pentágono estaría intensificando en silencio la planificación de operaciones militares contra Cuba a la espera de órdenes presidenciales.

El pasado 7 de abril, el propio presidente Miguel Díaz-Canel había amenazado con una "guerra de guerrillas" en una entrevista con Newsweek, la primera concedida a un medio estadounidense desde 2023. El secretario de Estado Marco Rubio respondió con desdén: "No pienso mucho en lo que tiene que decir".

En la entrevista con DW, la viceministra insistió en que Cuba no ha provocado las tensiones y que el país está dispuesto al diálogo "sin precondiciones", aunque dejó claro que el sistema político, el liderazgo y el modelo socialista "no están en la mesa de negociaciones".

Rodríguez Camejo también recurrió al argumento histórico del memorando del subsecretario de Estado Lester Mallory de 1960 -desclasificado en 1991- para sostener que el objetivo del embargo siempre fue "crear desesperación y descontento mediante la asfixia económica para provocar el derrocamiento del gobierno", y calificó las protestas populares como "políticamente manipuladas".

Esa caracterización resulta llamativa en un contexto en que Cubalex documentó 156 protestas en Cuba hasta el 17 de marzo de 2026, la mayor ola desde el 11J de 2021, impulsadas por apagones de más de 20 horas diarias y un déficit de generación de hasta 1,945 megavatios que afecta a más de la mitad del territorio nacional.

La funcionaria afirmó además que Cuba ya produce "casi el 50 % del petróleo que consume" y que ha instalado "casi 50 grandes parques solares fotovoltaicos" en un año. Sin embargo, fuentes independientes sitúan la generación renovable en apenas el 10-15 % de la capacidad total, cifra que contrasta con la devastadora realidad energética que vive la población.

La crisis se agravó tras la firma de la Orden Ejecutiva 14380 por Trump el 29 de enero de 2026, que declaró al régimen cubano "amenaza inusual y extraordinaria" e impuso un bloqueo energético que presionó a navieras, aseguradoras y países terceros para que no suministraran petróleo a la isla. El único alivio llegó el 30 de marzo, cuando un buque ruso atracó en Matanzas con aproximadamente 180,000 barriles de diésel, suficientes para apenas nueve o diez días de demanda.

La ONU ha priorizado asistencia humanitaria a dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias cubanas ante la magnitud de la crisis.

Las declaraciones de Rodríguez Camejo coincidieron con el 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, fecha cargada de simbolismo para el régimen, que históricamente la utiliza para reforzar su narrativa de resistencia frente a Washington.