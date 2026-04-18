"Te voy a sacar el sol": Cubano muestra curioso remedio para quitar el dolor de cabeza en Cuba

Un cubano practicante de la religión Ifá se hizo viral en Instagram al mostrar la antigua técnica popular conocida como "sacar el sol" de la cabeza, un remedio transmitido de generación en generación para aliviar el dolor causado por la insolación.

Harold Gainza, conocido en redes sociales como @gainza__ogbe_roso, mostró cómo aplica la práctica a otra persona mientras explica su origen familiar: "Esto es una enseñanza de mi mamá en Cuba. Estoy sacándole el sol a una persona de la cabeza."

La descripción del video resume en pocas palabras el espíritu del contenido: "Aprender de los viejos alivia el alma".

La técnica consiste en colocar un vaso de cristal con agua invertido sobre la cabeza del afectado, apoyado en una toalla, lo que genera burbujas que se interpretan popularmente como la extracción del calor acumulado por el sol.

El video acumuló más de 170,000 visualizaciones, desatando una oleada de recuerdos entre los cubanos conocedores de esa práctica.

"Cuando era niña y llegaba de la playa mi mamá me lo hacía para sacarme el Sol, miles de bendiciones", escribió una usuaria. Otra persona afirmó: "Todavía a mí me lo hacen de vez en cuando y es lo mejor que hay, olvídate de medicamentos, eso te alivia por completo la cabeza".

Muchos usuarios pidieron que se explicara el método paso a paso, mientras otros confesaron que lo siguen aplicando en la actualidad, décadas después de haberlo aprendido de sus madres o abuelas.

La práctica tiene raíces en la medicina tradicional cubana y se fusionó históricamente con el espiritismo del siglo XIX y con tradiciones de la cultura afrocubana.

Sin embargo, expertos médicos han señalado que el método carece de respaldo científico para tratar la insolación. Sin embargo, entre las recomendaciones ante un golpe de calor, una es aplicar toallas húmedas frías e hidratarse.

Este tipo de contenido se inscribe en una tendencia sostenida entre cubanos que viralizan en redes sociales costumbres y saberes heredados de sus mayores, desde rituales de santería e Ifá hasta remedios caseros, generando fuerte identificación tanto en la isla como en la diáspora.

La escasez crónica de medicamentos en Cuba, consecuencia directa de 67 años de dictadura comunista, es uno de los factores que mantiene vivos estos remedios tradicionales en el imaginario colectivo cubano.