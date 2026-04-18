Recursos Hidráulicos ostenta "progresos" en Matanzas: 29 mil personas aún carentes de agua

Vídeos relacionados:

La delegación provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) en Matanzas anunció avances en la transición hacia energía solar fotovoltaica, pero reconoció que 29 mil habitantes de la provincia enfrentan problemas permanentes para obtener agua, de un total de 518 mil que dependen del bombeo para acceder al recurso.

Antonio Hernández Martínez, delegado del INRH en Matanzas, informó en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias citadas por el periódico provincial Girón que el sector hidráulico ha instalado 59 equipos de bombeo que funcionan con paneles solares fotovoltaicos, los cuales benefician a casi 40 mil personas en comunidades rurales que "ahora no dependen del fluido eléctrico que ofrece la red nacional" para el acceso al vital servicio.

Sin embargo, el propio funcionario admitió una limitación estructural que deja sin solución a las ciudades: los sistemas instalados tienen una potencia de apenas 10 kilovatios y solo pueden usarse en zonas rurales con pozos pequeños y medianos. Esto significa que más de 300 mil matanceros enfrentan falta de estabilidad en el suministro de agua sin una solución tecnológica a corto plazo.

"Para el uso en las principales ciudades se necesitaría de otra tecnología más potente, que pudiera rebasar los 95 o 100 KV, según el caso", reconoció el funcionario. Esta realidad se agrava si se considera que 87% del sistema de acueducto del país depende de la red eléctrica, lo que hace al suministro de agua extremadamente vulnerable a los apagones.

La situación en la occidental provincia es crítica desde hace meses. Según reportes previos, los 13 municipios matanceros reportan roturas en sus redes de distribución, lo que agudiza aún más el déficit hídrico que padece la población.

La desesperación de los vecinos ha llevado a soluciones extremas: más de 40 pozos improvisados han sido perforados en aceras y patios de la provincia, una práctica que conlleva serios riesgos sanitarios. Las autoridades de salud llegaron incluso a pedir hervir y clorar el agua ante casos de hepatitis A registrados.

A nivel nacional, la crisis no es menor. Los apagones han dejado a más de 200,000 personas carecen de acceso regular al recurso hídrico en distintas partes del país. En zonas como Bolondrón, también en suelo matancero, la escasez de agua en provocó el cierre de círculos infantiles, evidenciando el impacto social de una crisis que va mucho más allá del simple inconveniente doméstico.